Vandellòs obligará a identificarse para acceder a los espacios de emergencia de recogida de residuos

El Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant controlará las áreas de emergencia de recogida de residuos en la zona costera, principalmente, a través de identificaciones digitales. La medida, que ha entrado en vigor a inicios de esta semana, obligará a los vecinos que quieran acceder a los espacios a registrarse a la app Civiwaste, o en caso de que prefieran o no puedan optar en un teléfono móvil, podrán pedir una «llave» física al consistorio con un chip.

El nuevo control, de acuerdo con el Ayuntamiento, controlará inicialmente las zonas de Masriudoms y de la urbanización de Vanessa Park que permanecen cerradas para evitar usos indebidos, relacionados con el lanzamiento de residuos irregular. Los espacios, denominados «de emergencia», tienen la función de ofrecer una alternativa a los vecinos que no hacen uso del servicio habitual del Porta a Porta, o necesitan deshacerse de residuos «en momentos puntuales».

«A través de cámaras podremos analizar las situaciones y el tipo de residuos que se depositan», explicaba la concejala de Medio Ambiente, Laura Olmo. Uno de los motivos han sido algunas infracciones por vertidos ilegales, una en concreto que finalizó con una sanción por parte del consistorio. De acuerdo con el edil, «no hay límite de entradas» en la zona vigilada, pero se pretende que el uso «sea correcto».