Valls refuerza a las empresas en transición energética con las CAEs como epicentro

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio de Valls acogió este miércoles una jornada para reforzar el apoyo a las empresas de la provincia interesadas en el ahorro energético y en nuevos métodos de financiación. Los puntos clave y estratégicos, que daban nombre a la reunión — Cómo podemos recuperar inversiones para generar valor económico en la empresa a través de los CAEs —, fueron la eficiencia que han demostrado en el mercado los Certificados de Ahorro Energéticos (CAEs) y la desinformación que existe por parte de los comercios. La sesión también ha puesto de manifiesto el papel estratégico que asume la Cámara de Valls como a punto de conexión directo entre las empresas y las Oficinas de Transición Energética del Campo de Tarragona.

«Los CAEs permiten generar retorno económico directo a partir de medidas de ahorro», indicaba el responsable de la Oficina de Transición Energética Colegial, Xavier Socias, asegurando que son «una vía inmediata para financiar proyectos de eficiencia y reducción de consumos». Los Certificados de Ahorro permiten a las empresas recuperar dinero de sus inversiones en material sostenible o en acciones de ahorro energético que se justifican a la Unión Europea y a la Generalitat. De esta manera, los inversores ganan CAEs, mientras las empresas obtienen beneficio.

Apoyo

Les Oficinas de Transición también han expuesto a su modelo de gestión y asesoramiento a las empresas del territorio, centrándose en la provincia de Tarragona, con un acompañamiento «gratuito, técnico e imparcial», que ofrece hacer informes de necesidad o evaluaciones en diferentes cuestiones sobre ahorro energético que necesiten los comercios de la zona.

Una colaboración que el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valls, Jordi Andreu, ha calificado de «necesaria» para que «las empresas que tengan una consulta» acudan a la Cámara de Valls para «canalizar» sus demandas con un servicio «próximo y fácil». En la sesión, también intervino la técnica de la OTE Cambra Reus, Ivette Moriën, indicando que las OTE tienen la misión de «facilitar decisiones» y «convertir la transición energética en una oportunidad de mejora, no en un obstáculo» a causa de procesos administrativos.