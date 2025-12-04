Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El restaurante OD Burguer de Llorenç del Penedès se coronó el miércoles por la noche como mejor restaurante de especialidad de Tarragona en el programa Joc de Cartes de TV3. El programa conducido por el chef Marc Ribas fue tenso hasta el final y la elección del plato estrella fue lo que decantó la balanza hacia el establecimiento del Baix Penedès.

Los establecimientos participantes fueron Oxygen Gastrobar de Reus con Xavi Morros como representante, el primero en ofrecer la comida al resto de contrincantes y a Marc Ribas. El siguiente en ser juzgado fue el OD Burger de Llorenç del Penedès de Oriol Carbonell, seguido de Pollos Maya de Reus de Rosa Maria Gassull y para acabar el local Tapepear de Tarragona de Pepe Sánchez.

La tensión reinó el talento culinario conforme avanzaba el programa. Algunos de los representantes de los restaurantes mostraron que iban en ganar y la estrategia a la hora de puntuar fue su arma, aunque no salió como quisieron.

Según la clasificación provisional, el OD Burguer encabezaba el ranking con un 6,1 seguido de Pollos Maya con un 5,9, Tapepear con un 5,7 y Oxygen Bar con un 5.3. Durante la cena donde se revelaron las puntuaciones, los cuchillos volaron y más de uno se llevó una decepción al ver que el resto de comensales no había actuado de forma justa. Todos ellos decidieron no cambiar ninguna de las notas otorgadas.

Finalmente, la puntuación del chef Marc Ribas dejó la clasificación con un empate con un 6,4 al OD Burguer y al Tapepear, seguido del 6,2 de Pollos Maya y del 5,7 de Oxygen Bar. Para desencallar la clasificación, la elección del plato estrella decantó la balanza a favor del OD Burguer con su hamburguesa triple que impresionó a Ribas por su tamaño y sabor. De esta manera, el local de Llorenç del Penedès fue el gran vencedor de la noche proclamándose el mejor restaurante de especialidad de Tarragona.