Una exposición donde la luz es una arquitecta precisa y efímera

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El el Celler de Vila-seca acogerá, desde este jueves, y hasta el lunes 8 de diciembre, la exposición Lux Domus, un proyecto del artista villa-secano Josep Poblet Ventura. Mediante proyecciones de luz, el artista consigue recrear una arquitectura que remite a un claustro gótico, pero con la singularidad de que el elemento constructivo es intangible: «Lux Domus busca el contraste entre la arquitectura, que es una cosa muy física, y la luz, que es etérea».

Poblet consigue este contraste gracias a la instalación de un conjunto de pilones equipados con lentes, que a la vez están interconectadas entre ellas y que generan el efecto de curvar la luz.

«Después, cada uno de los pilones tiene un sistema mecánico por el cual se abren y se cierran cada tres minutos. Con eso consigo que, cada tres minutos, la arquitectura desaparece y sólo quede la luz, de manera que también cambia mucho la perspectiva de la sala, en este caso, la Bodega, en que queda más iluminado». El momento más bonito, explica Josep, «es cuando se vuelven a cerrar y los arcos vuelven a aparecer».

Este proyecto fue presentado con gran éxito en LLUM BCN a primeros de febrero de 2024, donde recibió a más de 22.000 visitantes. Después, inició un recorrido internacional que lo llevó a Ays de Provenza y que ha continuado este 2025 en Vitoria y Praga. «He llevado Lux Domus a lugares muy bonitos y espectaculares, pero de todos, el Celler de Vila-seca es, sin duda, lo mejor», asegura Poblet, destacando elementos como «la belleza del edificio, la manera como la pieza se adapta al espacio y el techo oscuro que, para el proyecto, es perfecto».

Lux Domus se podrá visitar del 5 al 8 de diciembre en horario de 10 a 14 h y de 17 a 20 h, con entrada libre. El papel del espectador, explica al artista, es «atravesar por el medio de la instalación, deambular». Así y todo, el equipo técnico de la Bodega ha dispuesto un conjunto de sillas en torno a los elementos de luz, así como una alfombra con cojines, para que el público se pueda sentar y contemplar el juego arquitectónico tanto rato como quiera. «Lo hemos añadido porque en otros sitios donde he presentado Lux Domus he visto que se da esta conducta, con personas que se sientan o, incluso, se estiran, porque el espacio genera un clima de mucha calma». Además, la instalación se acompaña de una música «que va muy alineada con estos valores».

Josep Poblet es diseñador y trabaja con la luz, explorando sus posibilidades como elemento escultórico y espacial. Desde su estudio en Vila-seca impulsa proyectos que combinan arte, técnica y sensibilidad contemporánea.