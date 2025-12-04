Medi Ambient
Carta del govern espanyol a 106 municipis de Tarragona perquè detallin els danys d'episodis catastròfics
El delegat a Catalunya, Carlos Prieto, remarca la necessitat que les infraestructures siguin resilients
El govern espanyol ha enviat una carta a 106 municipis de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona afectats per episodis catastròfics recents demanant-los que trametin una memòria econòmica amb la relació de danys ocasionats en les infraestructures per poder accedir als ajuts previstos per l'Estat. La missiva, que la subdelegació del govern espanyol a Tarragona va enviar aquest dimecres, inclou principalment la dana Alice i els aiguats que es van produir entre el 26 d'agost i 9 de novembre -amb més de 200 municipis afectats a Catalunya-. Segons el delegat a Catalunya, Carlos Prieto, la tramesa s'ha fet a ajuntaments de totes les comarques excepte l'Alt Camp i la Conca de Barberà, on no es van registrar afectacions de consideració.
Prieto ha explicat que la carta és un nou tràmit administratiu dins del procés de concessió dels ajuts previstos en el reial decret que el Consell de Ministres va aprovar recentment per a més de 200 municipis catalans. Són els que s'ha reconegut com a afectats per la declaració de zones afectades per una emergència de protecció civil en una dotzena d'episodis catastròfics entre el 26 d'agost i el 9 de novembre d'aquest 2025.
La llista amb les afectacions de les infraestructures municipals serà analitzada i validada pel govern espanyol. "Qualsevol ajuntament que hagi tingut malmesa qualsevol instal·lació municipal, qualsevol element de primera necessitat des de col·lectors fins a un pavelló, un equipament cultural que ha estat inundat, que ha tingut danys greus, podrà demanar fins al 50% del total del cost de l'obra", ha apuntat el delegat.
La resta, ha precisat, aniria a càrrec dels municipis, si bé ha apuntat que això no exclou que altres administracions puguin contribuir també a cobrir-la -sigui amb ajuts directes o crèdits sense interès de l'ICF-. Un cop el govern espanyol disposi de les valoracions en l'àmbit estatal aprovarà un nou reial decret amb els recursos econòmics que destinarà a les reparacions. Llavors, s'hauran de presentar els informes tècnics preceptius de justificació de la despesa i seran les subdelegacions del govern espanyol les que ho elevaran al Ministeri de Política Territorial per al seu pagament efectiu.
Prieto ha recordat que el govern espanyol estarà a sobre d'aquestes obres de reconstrucció, com els camins rurals, perquè els municipis les executin amb criteris de resiliència perquè resisteixin millor els embats de nous episodis derivats del canvi climàtic. "Hem d'estar preparats", ha advertit, davant la recurrència de fenòmens com les danes o els incendis de sisena generació dels estius.
Precisament, sobre aquests últims casos, el delegat del govern espanyol ha reconegut que municipis com Aldover i Tivenys no han pogut ser inclosos finalment en els que poden beneficiar-se dels ajuts per zona catastròfica aprovats perquè no sumen el mínim de 500 hectàrees de conreu afectades que estableix la normativa europea.
El delegat del govern espanyol a Catalunya ha visitat aquest dijous els municipis de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) i Deltebre (Baix Ebre), on s'ha reunit amb els respectius governs municipals i ha visitat diverses actuacions de millora de l'eficiència energètica així com de rehabilitació d'equipaments que compten amb ajuts estatals.