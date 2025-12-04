Cambrils reactiva el proyecto del Teatre Auditori, que costará más del previsto

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La Diputación de Tarragona ha aprobado el otorgamiento de una nueva subvención nominativa para «redactar la segunda fase del Teatro Auditorio» en el Ayuntamiento de Cambrils. Un anuncio que tiene que representar la reactivación del proyecto, y que será independiente de la última revisión prevista en diciembre del 2024 por el anterior equipo de gobierno, que prometía «desencallar» la propuesta.

La subvención aprobada por la Diputación el pasado 24 de noviembre aportará más de 150.000 euros al consistorio cambrilense para volver a revisar el estado de las instalaciones, después de casi 16 años con la primera fase completada (el exterior) y sin avances en las siguientes dos proyectadas.

La redacción del nuevo informe, aseguran, se llevará a cabo para evaluar la necesidad de nuevos materiales, su calidad y para determinar los cambios en el presupuesto. Según se ha afirmado desde el consistorio, la primera subvención para evaluar el proyecto no se asignó y todavía resta la distribución interior de las instalaciones. «Queda determinar cuánto valdrá», especifican, pero prevén que será más del presupuesto contemplado en las últimas revisiones, situado en 8 millones de euros en la información aportada por el Ayuntamiento de Cambrils durante diciembre del 2024.

El pasado mes de septiembre, el alcalde del municipio, Oliver Klein, adelantaba a ACN pistas sobre las próximas actuaciones: «No queremos rebajar la calidad, pero buscaremos unos productos más prácticos y una utilización más cotidiana», afirmaba el alcalde. Hasta ahora, se han invertido 3 millones de euros, aunque Klein concretó que con «una inversión de 5 millones más podrían abrirlo al público».

Ahora, podría contemplarse una inversión mayor a causa del mal estado del recinto. El consistorio ha destacado actuaciones prioritarias como las cubiertas, los tabiques o los lavabos, que «han sido vandalizados» durante la última década.

¿Qué sabemos?

El Ayuntamiento de Cambrils confirmó durante diciembre del 2024 algunas de las actuaciones que se llevarían a cabo al Teatro Auditorio, aunque todavía no se han movilizado los trabajos. De acuerdo con el replanteamiento de las obras previsto, el proyecto se tenía que llevar a cabo en tres fases, para «permitir disponer en el municipio de un espacio para programar de manera estable teatro, danza, música y otras artes escénicas.»

Principalmente, el objetivo era habilitar la sala principal «el más bien posible» y, posteriormente, continuar con las otras salas, el área de restauración o el conservatorio». Además, planteaba una capacidad de 342 espectadores y de la construcción de dos camerinos y salas de maquillaje.