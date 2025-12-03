El parque eólico del Baix Camp suma opositores y informes negativos a la espera de la Generalitat

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La oposición del parque eólico del Baix Camp suma fuerzas antes de finalizar, este martes, el plazo para presentar alegaciones al proyecto vinculado a la Generalitat y a las empresas Tesera Energia SL y Mevak Energia.

La plataforma Aturem els molins, creada en los últimos días, ha presentado 2.500 firmas contra la propuesta, que plantea la instalación de seis aerogeneradores de grandes dimensiones que se está tramitando en Montbrió del Camp y Riudecanyes, y afectará directamente con la línea de conexión energética en diez municipios con la finalidad «de abastecer» en el polígono petroquímico de la Pobla de Mafumet.

La entidad opositora ha recogido las quejas vecinales e institucionales, liderando junto con los ayuntamientos afectados a las principales críticas al proyecto para frenar su construcción. Paralelamente, este martes, el Ayuntamiento de Constantí, el grupo de la CUP en el Camp de Tarragona y la asociación medioambiental GEPEC-EdC presentaron alegaciones durante las últimas horas para mostrar su desconfort con la puesta en marcha de la iniciativa.

De esta manera, se suman a los ayuntamientos como el de Mont-roig del Camp, Vinyols i els Arcs, Riudoms, Botarell y Vila-seca también han hecho público su oposición por el impacto del proyecto.

En el caso de Riudoms, además, aprobó el lunes dos informes adicionales, uno jurídico y uno ambiental, elaborados por expertos contratados por el mismo consistorio. El objetivo, de acuerdo con el Ayuntamiento, es contar «con unos informes los más sólidos posibles para rechazar y parar el proyecto».

Uno de los ayuntamientos más afectados, Montbrió del Camp, ha valorado «muy positivamente» las firmas recogidas y «la participación del resto de consistorios». «De momento sólo nos hemos reunido una vez con la Generalitat, pero pensamos que será clave volver a reunirnos», explicaba la alcaldesa de Montbrió, Carmina Blay, al Diari Més.

Entre las quejas, Aturem els molins también ha destacado el papel de las empresas promotoras, que «no han hecho correctamente los estudios de impacto ambiental, la afectación sonora o las distancias de seguridad». Además, apuntan que «podría afectar al águila cuabarrada», una especie en peligro en la demarcación.

Afectaciones e impacto

El proyecto, presentado el pasado mes de octubre, prevé construir seis molinos aerogeneradores de 180 metros de altura, y una línea eléctrica de 66 kV de evacuación de casi 30 kilómetros. Más allá de la instalación de las infraestructuras generadoras, las principales afectaciones serían provocadas por las 91 torres «de gran formato» que se plantean instalar entre los términos municipales de Riudecanyes, Mont-roig del Camp, Cambrils, Vinyols i els Arcs, Riudoms, Vila-seca, la Canonja, Constantí y la Pobla de Mafumet.

Todos los municipios, excepto Cambrils, se han pronunciado en contra de la propuesta, de que comportará la conexión de 27,7 kilómetros de trazado, 19,6 de los cuales serían con cableado aéreo y 8,1 soterrados. Parte del suelo, según indican las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Constantí, figura como «no urbanizable» y también se prevé la construcción de una nueva subestación para llegar a la SET Repsol.

El portavoz de la plataforma Aturem els molins, Pau Arasa, ha señalado que se trata de un proyecto que, además, cumple un «fraude de ley». «Se ha presentado fraccionado, como seis proyectos diferentes, de seis parques diferentes, con un solo aerogenerador en cada parque, y en realidad es evidente que es una unidad», argumentaba. Además, destacaba los efectos sobre los dos principales motores del Baix Camp: «el turismo y la agricultura», que quedarán en «peligro».

Desde la plataforma insisten en que «no es un proyecto ni normal ni habitual». Son aerogeneradores de grandes dimensiones que normalmente no se instalan en tierra firme, sino en el mar, aseguran. Además, para transportarlos y montarlos, habrá que abrir nuevos caminos, partiendo pequeñas explotaciones agrarias que ya no serán «viables».

Por todo eso, las cooperativas Montbrió del Camp, Riudecanyes, Riudoms y Cambrils también presentaron alegaciones conjuntamente. La asociación GEPEC-EdC, también ha denunciado que los estudios de impacto ambiental del proyecto se muestran «inacabados» y que «no permiten tener en cuenta todos los impactos sobre aves y quirópteros», entre otras afectaciones.

La principal reclamación por parte de entidades vecinales, medioambientales y consistorios es el paro o suspensión de la tramitación actual del proyecto ante los «graves perjuicios» en los municipios y habitantes. A pesar de todo, consideran «clavo» dialogar con el Gobierno con las alegaciones trasladadas.