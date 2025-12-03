Junts reclama el desdoblamiento integral de la N-340 entre Alcanar y l'Hospitalet de l'Infant

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El grupo parlamentario de Junts ha registrado una propuesta de resolución en el Parlamento para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un estudio urgente para el desdoblamiento de la carretera N-340 entre Alcanar y l'Hospitalet de l'Infant, con el objetivo de convertirla en una autovía A-7 de formato 2+2 carriles. La iniciativa, impulsada por la diputada Irene Negre, reclama una actuación estructural y estratégica que permita recuperar el papel de la vía como corredor alternativo a la AP-7.

Irene Negre afirma que la situación actual es insostenible: «La N-340 ha quedado convertida en una vía lenta y prácticamente inoperativa, con una línea continua permanente que impide adelantamientos durante decenas de kilómetros». El Ministerio impuso estas medidas en un contexto de alta accidentalidad que hoy ya no es el mismo. «Hace falta actualizar criterios y situar la seguridad y la movilidad real del territorio en el centro», ha dicho.

La propuesta subraya que la N-340 ha sido históricamente uno de los puntos con más siniestralidad de las Terres de l'Ebre y el Baix Camp, con 36 muertos, 56 heridos graves y 408 heridos leves entre 2010 y 2025. Sin embargo, según los datos aportados por el Gobierno, los accidentes graves se han reducido significativamente desde 2019, coincidiendo con la gratuidad de la AP-7 y con medidas de regulación de tráfico. Este nuevo escenario abre la puerta a reevaluar las restricciones vigentes y a impulsar mejoras estructurales que hagan la vía más operativa.

La diputada de Junts también ha subrayado la necesidad de que la N-340 recupere funcionalidad para evitar episodios de bloqueo territorial. «Cuando la AP-7 se colapsa por accidentes, obras o alta intensidad de tráfico, las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona quedan literalmente incomunicados. No nos podemos permitir tener un país que depende de una sola vía troncal. La N-340 tiene que ser una alternativa eficiente», ha manifestado.

Finalmente, por Negre, «es hora que el Estado asuma sus responsabilidades y garantice a las Terres de l'Ebre y al Camp de Tarragona las infraestructuras que merecen. No podemos continuar con una carretera infrautilizada y un territorio expuesto al colapso».