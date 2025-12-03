'Joc de cartes' busca el mejor restaurante de Tarragona: nuevo programa esta noche en TV3

'Joc de cartes' recorre diferentes restaurantes de la zona para probar sus especialidades y valorar creatividad, sabor y presentación.Cedida

La demarcación de Tarragona se convierte esta noche en protagonista gastronómica en TV3 con la emisión de un nuevo capítulo de Joc de cartes, el programa que recorre Cataluña para descubrir las especialidades que definen cada restaurante.

La ruta de hoy comenzará en Oxygen Gastrobar de Reus con sus tapas, pasará por OD Burger de Llorenç del Penedès, continuará en Pollos Maya de Reus y finalizará en Tapepear de Tarragona, un local de reciente apertura que busca sorprender en la ciudad. El programa se emitirá a partir de las 22.05 horas en TV3 y en la plataforma 3CAT.

