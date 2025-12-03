Hoteles y restaurantes de Tarragona auguran buenas cifras para el Puente de la Constitución

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los hoteles y restaurantes de la demarcación de Tarragona prevén buenos datos para el Puente de la Constitución. Desde la la Federación AEHT creen que las cifras serán similares a las de los últimos años, con una clara tendencia de crecimiento en medida que se acercan las fechas. La reservas de última hora y la buena previsión meteorológica auguran que la gente se anime a salir durante el fin de semana.

Según los datos recogidos por la AEHT, la ocupación en las comarcas de interior girarán en torno al 85%, con un claro predominio del cliente catalán. La Terra Alta, el Priorat o la Conca de Barberà son un atractivo para los visitantes de proximidad que buscan experiencias a la naturaleza, lugares con encanto para una escapada romántica y una oferta enoturística de calidad.

En Tarragona ciudad la ocupación es todavía más notable, con hoteles y apartamentos turísticos que llegan junto al 100% de ocupación y que confirman la desestacionalización del turismo urbano. En capitales de comarca menos turísticas, como Valls o Reus, con hoteles destinados principalmente a empresas, la previsión es más discreta.

Mientras tanto, en la costa de las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona coinciden en torno al 80% en términos de ocupación, con un claro predominio del cliente nacional y unos datos similares a las del 2024. Un porcentaje que se reduce hasta el 50% al Baix Penedès, donde algunos de los establecimientos hoteleros están cerrados por fin de temporada y otros esperan a hacerlo justo pasado el puente.

El comportamiento de última hora de los visitantes se refuerza en estas épocas del año, especialmente en función de las condiciones meteorológicas. El volumen de nieve que haya en las zonas de montaña y las actividades festivas programadas por todo el país son factores que hacen reducir el volumen de reservas anticipadas. Ahora bien, si no nieva y hace buen tiempo, el turismo de proximidad y las escapadas a la naturaleza se convierten en un recurso muy aprovechado.

Con respecto a los establecimientos de restauración de la provincia, se prevé una buena faluencia de comensales durante los días de puente, motivada tanto por los visitantes de fuera que hacen estancia en el territorio y quieren conocer la gastronomía de la zona como por parte de los clientes locales, que aprovechan el ambiente festivo y las jornadas de compras de Navidad para comer fuera.

Desde la AEHT se confía que la combinación de reservas de última hora motivada por una previsión meteorológica favorable, así como el atractivo de las actividades prenavideñas programadas en la provincia permitirán alcanzar buenos resultados durante este periodo clave.