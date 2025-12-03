Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Una docena de ayuntamientos y consejos comarcales del Alt Camp, la Conca de Barberà y el Tarragonès se aliará en las reclamaciones contra las principales instituciones ferroviarias estatales, Renfe y Adif, para reclamar mejoras a la línea ferroviaria R13.

La colaboración se ha oficializado en una reunión, celebrada este martes e impulsada por el Ayuntamiento de Valls y la Associació d'Amics del Ferrocarril, a través del consenso de una moción que se aprobará a los respectivos plenarios. Además, los siete consistorios, los consejos comarcales y las entidades, como el EMD Picamoixons, sumarán fuerzas para pedir un encuentro formal con Adif, Renfe, Rodalies y el ministerio de Transportes.

Les demandas fueron planteadas inicialmente por el consistorio de Valls, antes de la implantación de los nuevos horarios a las líneas de tren del sur de Cataluña el 22 de noviembre. Entre las mejoras exigidas, se enfocan en el aumento del servicio de trenes por todo las comarcas y localidades, entre las que figuran las estaciones de Vimbodí-Poblet, l'Espluga de Francolí, Montblanc, Vilaverd, la Riba, Picamoixons, Valls, Nulles y Bràfim, Vilabella, Salomó y Roda de Berà. De acuerdo con las instituciones, «los cuatro trenes actuales por sentido no tan sólo no son suficientes, sino que no se adaptan en franjas horarias a las necesidades de la población».

El alcalde de Montblanc, Marc Vinya, criticaba precisamente la falta de servicio en la línea que conecta Lleida y Barcelona, pasando por los municipios mencionados: «Es una necesidad para estudiantes y trabajadores contar con más horarios compatibles», indicaba al alcalde. «Estamos contentos con que Valls haya dado el primer paso para reivindicar mejoras, los atrasos en las obras y la falta de inversión en mantenimiento, que da al servicio muy deficitario», ha afirmado Viña en relación con el frente acordado.

Entre los acuerdos de esta primera reunión, además de la creación de la plataforma común, se ha establecido un plazo hasta el primer trimestre de 2026 para que se atiendan las demandas del territorio. En el caso contrario, han asegurado que «se decidirán conjuntamente las acciones de carácter reivindicativo que sean necesarias». «No pararemos hasta conseguirlo», exponía la alcaldesa de Valls, a Dolors Farré, subrayando la necesidad de las medidas que, «ahora mismo, suponen un agravio comparativo que afecta a la calidad de vida y la movilidad de la ciudadanía».

En la nueva plataforma, además, se espera que «se añadan más ayuntamientos», de acuerdo con Vinya, para sumar «interesados que estén disconformes con la situación». El alcalde, además, recordaba las deficiencias del servicio de buses que conectan «de manera insuficiente» con la capital catalana.

Línea en decadencia

La línea ferroviaria R13, que da servicio además de 80.000 habitantes de diferentes comarcas diariamente, cuenta actualmente con cuatro trenes por sentido y un horario que contempla una salida, aproximadamente, cada dos horas y media. Según reivindican los consistorios y entidades demandantes, «hace 40 años (desde 1985 y hasta los años 1990), circulaban 12 trenes por sentido», asegurando que «hemos ido hacia atrás». Desde el pasado 22 de noviembre, los consistorios han reclamado «rectificar» sobre los nuevos horarios establecidos por Renfe, que «no cubren y no se adaptan al servicio necesario» para desplazarse a Barcelona.