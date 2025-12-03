Acercarse al autismo con gafas de realidad virtual para experimentar aquello que es difícil de explicar

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El pasado miércoles, 26 de noviembre, los niños y niñas de la escuela La Canaleta de Vila-seca recibieron en el aula Tània Molero Aranda, investigadora del departamento de Pedagogía de la URV y miembro del grupo de investigación ARGET (Apply Research Group in Education and Technology), que trabaja en el ámbito de la tecnología y la educación. Tània se acercó hasta el centro para dirigir una sesión pensada para que los niños entiendan, de manera experiencial, la realidad que viven los compañeros que sufren Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Lo hizo de la mano de Astafanias, entidad que trabaja ofreciendo apoyo y acompañamiento a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y a sus familias. «En la escuela trabajan en torno a las diversidades, y este año los alumnos de tercero están trabajando sobre el autismo. Eso, y el hecho de tener un compañero con este trastorno, hizo que contactaran con Astafanias, entidad yo también tengo relación con quien, para tratar de hacer una pequeña formación con los niños y niñas,» explica Tània.

Durante la sesión, la investigadora de la URV planteó cuatro rincones o talleres experienciales. Uno, centrado en los talentos, pensado para deshacer el mito de que todas las personas autistas tienen algún talento excepcional y hacer aflorar los talentos que todos tenemos, como seres individuales. También preparó dos rincones de expresión no verbal: el uno, mediante gestos, y el otro mediante pictogramas, para que los alumnos entendieran que hay varias maneras de comunicarnos y que, a veces, estas no son un lenguaje universal. El rincón que despertó más expectación, sin embargo, fue el de las gafas de realidad virtual. Mediante este dispositivo, los niños y niñas pudieron experimentar lo que oye a un niño con autismo cuando se siente sobreestimulado. El vídeo que se les mostraba, y que se puede ver también en YouTube (Autism TMI Virtual Reality Experience) muestra la experiencia de un niño con TEA en un centro comercial.

La sesión se completó con otros rincones experienciales.

Astafanias ha llevado este experimento con realidad virtual en otros ámbitos, como es el de la seguridad (en la Escuela de Policía de Cataluña de Mollet del Vallès, por ejemplo). Su voluntad es que estas sesiones con niños se puedan repetir en otras escuelas.