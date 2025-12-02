La peste porcina africana repercutirá en la economía de las explotaciones de Tarragona

Cataluña se han detectado 10 casos de PPA durante los últimos cuatro días y establecido una cuarentena en la sierra de Collserola.ACN

La alerta por la peste porcina africana (PPA) sigue centrando la atención de la Generalitat en diferentes ámbitos, más allá de la expansión de la enfermedad. En el caso de la principal comarca de afectación, el Vallès Occidental, los esfuerzos se han concentrado al paliar los casos detectados a través de medidas preventivas en un radio de 20 kilómetros y de eliminación de los casos activos, pero en otros, como el territorio del Campo de Tarragona, la principal preocupación es el impacto económico que desencadenará la crisis porcina.

De acuerdo con Unió de Pagesos, la Generalitat no llevará a cabo medidas preventivas para las granjas porcinas tarraconenses, que suman un total de 684 distribuidas por toda la demarcación. «Desde 1994, el sector ha hecho las cosas bien hechas, y la enfermedad no ha entrado por las granjas, sino que por la fauna», ha explicado Rossend Saltiveri, responsable del Sector Porcino de Unió de Pagesos.

En relación con la repercusión que tendrá en el mercado de la explotación carnívora la crisis de la PPA, el representante señala como objetivo principal «minimizar el impacto económico» sobre las redes internacionales que, en las últimas décadas, «habían aportado más producción en el sector» y que ahora podrían estar en peligro.

Se espera que la provincia, que cuenta con un censo de 585.758 cerdos, según datos actualizados en mayo de este 2025, sufra una «bajada en la demanda» y, por consecuencia, «en la bajada de los precios de mercado», de acuerdo con Saltiveri. Una situación aplicable a todo el territorio catalán, afectado por una crisis generalizada que busca «necesariamente una solución» para reducir los posibles impactos.

El representante de Unió de Pagesos también apelaba a la responsabilidad de la Generalitat en el «pago de los costes de la afectación» que comportarán los 12 meses de cuarentena porcina que sufrirán algunos municipios del Vallès, así como de «encontrar alternativas» para el resto de comarcas afectadas por el impacto de la situación.

Municipios vulnerables

En el caso del Campo de Tarragona, de acuerdo con los datos recogidos del Registro de Explotaciones Ganaderas (RER) de la Generalitat de Catalunya, constan 156 explotaciones porcinas y figuran casi 700 granjas repartidas por la provincia, teniendo en cuenta también el Baix Penedès.

El municipio donde más explotaciones se acumulan es Alcover, que cuenta con 10 instalaciones, de las cuales nueve son para la producción y reproducción intensiva porcina y también un matadero. Piles es el segundo municipio con más explotaciones, muy intensivas, con ocho. La siguen Reus, Riudoms y Vilabella (Alt Camp), con siete instalaciones de diverso tipo. Otros municipios que figuran en el registro son l'Espluga de Francolí (6), la Selva del Camp, Santa Coloma de Queralt y Bràfim (5) o Cambrils (4), entre casi todos los municipios del Campo de Tarragona que tienen al menos una instalación dedicada al sector porcino.

Todavía no se ha determinado cómo será el impacto económico dentro del sector, y aunque no se han establecido medidas preventivas, desde las entidades ganaderas prevén una posible desinversión en ámbito internacional, «obligando» a los campesinos a vender «el restante a España y la Unión Europea».