El paro en Tarragona y las Terres de l'Ebre se mantiene en noviembre

Las comarcas de Tarragona y las Terres de l'Ebre han registrado a 36 parados menos durante el mes de noviembre, una reducción del 0,09%, según datos del Ministerio de Trabajo de este martes. El mes pasado se registraron 38.076 personas sin trabajo, 15.550 son hombres y 22.526 son mujeres. Son 1.647 menos que hace un año, un 4,15% menos de paro que en el mes de noviembre de 2024. 2.943 parados tienen menos de 25 años.

Por otra parte, las comarcas tarraconenses y ebrenses cuentan con 350.030 afiliados a la seguridad social, 7.564 más que el mismo mes del 2024, lo que representa un 2,21% de incremento. Con respecto a octubre, hay 5.963 menos afiliaciones, una reducción del 1,68%.

Con respecto a la reducción del paro, en Tarragona y el Ebre se sitúan por detrás de Girona, Lleida, y Barcelona, donde el número de parados se ha reducido en torno a un punto. De los 38.076 parados, 1.323 se han registrado en el sector agrícola, 3.281 en la industria, 3.007 a la construcción y 27.115 al sector servicios. 3.350 personas sin trabajo no han tenido un trabajo previo. Sólo a los servicios se han registrado más parados, 249 más que en octubre.

En el caso de los contratos, se han creado 17.988. Son 5.698 menos que en octubre, una reducción del 24,06%, 201 menos que el mismo mes de 2024, un 1,11% de caída. 7.523 han sido indefinidos, 2.665 menos que el mes anterior (-26,16%) y 924 menos que en noviembre de 2024 (-10,94%). El número de contratos han sido 10.465, 3.033 menos que el mes de octubre (-22,47%) y 723 más que una año antes (7,42%).