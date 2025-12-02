Los municipios tarraconenses de la R13 harán «frente común» para reclamar más y mejores frecuencias a Renfe y Adif

Imágenes de los alcaldes y presidentes de los consejos comarcales de la Conca de Barberà, Alt Camp y Tarragonès que reclaman más trenes de la R13, delante de la estación de Valls.ACN

Los municipios del Alt Camp, Conca de Barberà y Tarragonès por donde pasa la R13, que une Barcelona y Lleida pasando por Valls desde Sant Vicenç de Calders, harán un frente común para reclamar más y mejores frecuencias a Renfe y Adif. Este martes se han reunido en Valls y han consensuado una moción que se aprobará en los respectivos plenarios.

También solicitarán una reunión formal con Adif, Renfe, Rodalies y el ministerio de Transportes. "Esperaremos hasta el primer trimestre del 2026; en caso de que no se atiendan nuestras peticiones pasaremos a la acción hasta que consigamos el servicio ferroviario que necesitamos", ha dicho la alcaldesa de Valls, Dolors Farré, que ha calificado los nuevos horarios de "tomadura de pelo". "Se nos ha acabado la paciencia", ha exclamado.