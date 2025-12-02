La Generalitat escoge Cambrils para construir 52 viviendas sociales

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

La Generalitat de Catalunya ha escogido la calle Anoia de Cambrils para construir 52 viviendas sociales, concretamente en el solar número 5. El gobierno cambrilense oficializaba la inversión del Gobierno al último Pleno ordinario del 28 de noviembre, después de ocho meses de espera. En el mes de abril, los terrenos se pusieron a disposición de reserva pública y, hasta ahora, no se habían adjudicado para llevar a cabo el proyecto de vivienda asequible, que forma parte de una convocatoria presentada por la Generalitat. El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, anunció al Pleno que, en la próxima sesión plenaria del próximo mes, «se aprobará definitivamente» el convenio para la construcción.

Además, el gobierno municipal insiste en que se conocerán «detalles concretos» sobre la propuesta después de la firma de la colaboración con la Generalitat. Durante el Pleno ordinario, la integración de los pisos sociales recibió el apoyo de la oposición, como VOX, ERC, Junts y Comunes, aunque se reclamaron «más medidas de vivienda asequible» para el municipio.

Hasta ahora, el convenio inicial establece la construcción de una cincuentena de viviendas, aunque el consistorio «no descarta tirar adelante» las otras dos propuestas presentadas a abril, donde estaban incluidos los terrenos situados en la plaza Carles Roig, donde se construirían 32 viviendas y a la zona Nova Augusta, donde se situarían 54 más.

Integración

La cincuentena de viviendas del municipio figurarán entre los 2.500 nuevos pisos que están proyectados para construirse en la demarcación de Tarragona. Una medida impulsada por la Generalitat para promocionar la vivienda asequible para personas en riesgo de exclusión, vulnerables y jóvenes. La propuesta se impulsará a largo plazo a la espera de la adjudicación de los trabajos, pero pretende asegurar «viviendas para todo el mundo».

Cambrils será uno de los municipios escogidos en el Tarragonès para el impulso de la vivienda sostenible, a la espera de otras adjudicaciones futuras planteadas por la Generalitat para dar continuidad al proyecto.