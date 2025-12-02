Un detenido en Salou en la macrooperación policial contra la banda Trinitarios

Un hombre detenido en Salou en el marco del dispositivo policial contra una organización con epicentro en Cataluña implicada en asaltos violentos y tráfico de drogas. ACN

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han activado este martes por la mañana un amplio dispositivo policial contra la organización criminal Trinitarios, con actuaciones en Tarragona y Barcelona. La operación, centrada en la investigación de asaltos violentos y tráfico de drogas, prevé más de una veintena de entradas en domicilios y locales vinculados a los principales miembros de la banda.

En Salou se han llevado a cabo, como mínimo, dos entradas en dos pisos de un mismo individuo, que ha quedado detenido. Paralelamente, los agentes han intervenido en varios puntos de l'Hospitalet de Llobregat, en un operativo desarrollado de manera coordinada entre los dos cuerpos. También se han hecho registros en Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat y Cubelles. Finalmente, el operativo se ha saldado con 15 detenidos.

El despliegue moviliza más de 300 efectivos, entre los cuales se incluyen unidades especializadas como el GEI, BRIMO, ARRO, la unidad canina, la unidad de drones, la policía científica, seguridad ciudadana y equipos de investigación. El dispositivo se dirige desde un Centro de Coordinación específico, con la presencia de los máximos mandos de LA DIGO de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario y, de momento, no ha trascendido más información sobre el número total de detenciones ni sobre el material intervenido en esta macrooperación.