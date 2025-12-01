Vila-seca rechaza una moción para adherirse al Área Metropolitana

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El gobierno municipal de Vila-seca rechazó una moción presentada por grupo de los Comunes para adherirse al Área Metropolitana en un tenso Pleno ordinario donde destacó la abstención del grupo socialista. La propuesta expuesta el pasado 28 de noviembre, no sólo incluyó la adhesión a la Asociación para el Impulso Metropolitano, si no la reclama al derecho de información y de asociación conjunta de los grupos municipales para tomar decisiones sobre la adhesión.

La moción presentada por Vila-seca en Común recibió 14 votos en contra por parte del gobierno de Vila-seca Segura i Decidim Vila-seca (ERC), cuatro abstenciones por parte de PSC y VOX, y dos votos a favor del mismo grupo impulsor. Entre las principales discusiones previas a la votación, resaltó la explicación por parte del representante socialista, Miguel Ángel Hidalgo, reclamando la necesidad del municipio de adherirse al Área Metropolitana, pero «con una moción al nivel del debate».

Moción con carencias

«Pensar que todo el territorio avanza de manera conjunta sin Vila-seca sería un error político enorme» indicaba el concejal, calificando la moción «de oportunista». Además, Hidalgo expuso un error legislativo presente en la propuesta de los Comunes vinculado con las competencias del alcalde, donde pedían dotarlo «de autorización para participar en las decisiones» de la Asociación, «una competencia ya habilitada», como expuso el grupo socialista. A pesar de todo, mostraron su «disposición» para trabajar en una «moción conjunta y realista» que sea «mejor que una propuesta improsivisada».

Otros grupos como VOX también expresaron su rechazo contra la moción. El concejal Javier Domingo ofreció un «margen a la alcaldía para negociar y llevar a cabo un proyecto por Vila-seca», aunque consideró «precipitada» la moción para «obligar al alcalde a negociar».

Por su parte, el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, afirmó que la prioridad del municipio son «las competencias propias».