Tarragona, la segunda demarcación donde más sube el precio de la vivienda de segunda mano respecto el 2024

Tarragona es la segunda demarcación donde ha aumentado más el precio de la vivienda respecto el año 2024, un 12,1%. En primera posición se encuentra Barcelona (15,5%) y en las últimas posiciones hay Lleida (10,1%) y Girona (9,5%), según el Índice Inmobiliario Fotocasa.

No obstante, el precio de la vivienda de segunda mano en Cataluña sube un 0,7% en su variación mensual y un 14,3% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofrecidas en noviembre en 3.181 euros/m².

De esta manera, una vivienda estándar de 80 m² en Cataluña se ofrece de media a 254.470 euros frente los 222.600 de hace un año, unos 31.780 euros más de diferencia (14,3%). Se trata del incremento más alto de los últimos 20 años.

Sobre los precios, la provincia que tiene la vivienda de segunda mano con el precio más alto es Barcelona con 3.470 euros/m², seguido de Tarragona con 2.134 euros/m², Lleida con 1.614 euros/m² y Girona con 2.978 euros/m².

«El precio de la vivienda está creciendo a un ritmo inédito, impulsado por un desequilibrio estructural entre oferta y demanda que hoy es más severo que nunca, ya que la demanda cuadruplica la oferta», explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Aunque a nivel nacional los precios se mantienen, incluso, ligeramente por debajo de los máximos de 2007 (-4,2%), en las ciudades más dinámicas este techo ya ha sido superado con claridad. Todas las comunidades autónomas registran incrementos, y más de la mitad lo hacen por encima del 10%. En territorios como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Región de Murcia o Canarias, las subidas incluso pasan el 20%. «Esta situación refleja una oferta incapaz de absorber el fuerte ritmo de creación de hogares y, al mismo tiempo, la mejora de las condiciones hipotecarias impulsa el fortalecimiento de la demanda», afirma Matos.

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant , entre los municipios más caros

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube el 82% de los 119 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa. En 15 (13%) de los municipios sube el valor interanual de la vivienda por encima del 20% y son: Sant Fruitós de Bages (71,6%), Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant (65,7%), Canet de Mar (40,0%), Pineda de Mar (33,8%), Cubelles (32,2%), Castellar del Vallès (30,5%), Vilafranca del Penedès (28,0%), Cunit (27,0%), Sant Andreu de Llavaneres (26,6%), Vilanova del Camí (24,5%), La Seu de Urgell (23,7%), Cerdanyola del Vallès (22,2%), Granollers (20,6%), Amposta (20,6%) y La Llagosta (20,3%). Por otra parte, la ciudad con el mayor descenso interanual es Tona (-19,8%).

Con respecto al precio por metro cuadrado en noviembre, las ciudades con un precio superior a los 5.000 euros/m² son: Sant Just Desvern con 6.847 euros/m², Sant Cugat del Vallès con 5.822 euros/m², Sitges con 5.787 euros/m² y Barcelona capital con 5.233 euros/m². Por otra parte, los municipios más económicos son: Constantí con 1.015 euros/m², Mollerussa con 1.017 euros/m² y Manlleu con 1.107 euros/m². También aparecen Deltebre 1.216 €, Valls 1.223 € y Amposta 1.278 €.