Tarragona, la provincia que más ha reducido la desigualdad entre rentas desde el 2015

La provincia de Tarragona ha mostrado datos positivos situándose como la demarcación que más ha bajado la diferencia de concentración de riqueza por habitantes entre el 2015 y el 2023, de acuerdo con la recopilación de datos sobre la renta en los hogares impulsada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La reducción de tres puntos, de 34,8 a 30,9, ha dejado en Tarragona fuera de la media catalana, actualmente de 31,4 puntos, y como la más beneficiada de los cambios en los indicadores de concentración de riqueza.

Es decir, ahora mismo el capital tarraconense disfruta de una dispersión positiva de la riqueza para la demarcación, que ha repercutido en las rentas de los habitantes incrementándolas en los últimos diez años.

La estadística recoge, entre otros, la evolución del Índice Gini, el indicador de referencia sobre la desigualdad en los ingresos: cuanto más alto, más concentración de la renta en pocas manos. Esta medida calcula la renta media y mediana, llevando a cabo un cálculo global entre los habitantes y hogares, y una clasificación entre los habitantes con más renta. En el caso de Tarragona, la diferencia se ha reducido, concretamente, en 3,9 puntos.

Con respecto a los municipios que superan el indicador de referencia a Cataluña (31,4), también destaca la gran dispersión tarraconense, con sólo 29 municipios que superan la media. El resto, se mantienen entre los 29 y 33 puntos. En el caso de Tarragona ciudad, la media es de 32,9. Destacan casos como Cambrils y Salou, que comparten 33,3 puntos, o Se Pira, que se sitúa como la más baja el Campo de Tarragona, con 22,8.

De acuerdo con la media establecida en los datos, los sueldos son menos de la mitad de sus ingresos (46,5%), si bien es cierto que la estadística no discrimina de donde proceden el resto de los ingresos. De esta manera, sigue existiendo una desigualdad en la concentración de riqueza en la provincia, pero, nuevamente, se observa una dispersión.

En el caso de la localidad de la Riba (Alt Camp) se sitúa entre los ocho municipios con más concentración de riqueza, con 44,2 puntos, compartiendo el ranking con poblaciones como Barcelona o Sitges. La diferencia es de 20.269 euros, entre las rentas de los habitantes más ricos, y la media general.

Media catalana

En Cataluña, los últimos datos correspondientes al año 2023 sitúan este índice en los 31,4 puntos, tres puntos menos que el 2015. El valor está por debajo del del estado español (32,1), pero con todo, Cataluña es la cuarta comunidad con más concentración de la riqueza. La primera de todas es la Comunidad de Madrid, que tiene un índice 35,1. Por demarcaciones, encabeza el ranking de concentración de ingresos la de Barcelona (31,5), seguida de Tarragona (30,9), Gerona (30,6) y finalmente, Lleida, que con 30,3 puntos es el territorio catalán con una mejor distribución de los ingresos. Excepto Barcelona, el resto de demarcaciones han rebajado su Índex Gini en más de 3 puntos.