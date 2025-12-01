Los sindicatos de trabajadores de Cambrils aplazarán la huelga hasta el 18 de diciembre

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

Los sindicatos de trabajadores municipales de Cambrils han aplazado el paro que tenía que producirse este 1 de diciembre hasta el día 18. Después de diez horas y media de negociación, según aseguran las instituciones, el Ayuntamiento accedió al acuerdo, todo y que provisional, de seis puntos.

El consistorio ha accedido a la publicación de una convocatoria para un puesto de trabajo de Cabeza del departamento de Recursos Humanos «antes del día 3 de diciembre de 2025»; a la aprobación de un reglamento de productividades para el Ayuntamiento, Patronatos y Organismos Autónomos, y a regular, inicialmente, las fichas descriptivas de los puestos de trabajo con el complemento de destinación actualizada «para mitades del 2026»; La aplicación de las medidas para la evaluación de riesgos psicosociales del 2023 por Ayuntamiento y Museu de Historia, y finalmente, el acuerdo de calanderización para cumplir con las fichas actualizadas «a partir de marzo de 2027». También formalizarán pagos retrasados «en marzo de 2026».