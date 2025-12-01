Municipal
Los sindicatos de trabajadores de Cambrils aplazarán la huelga hasta el 18 de diciembre
El acuerdo provisional de seis puntos ha retrasado el paro dos semanas más
Los sindicatos de trabajadores municipales de Cambrils han aplazado el paro que tenía que producirse este 1 de diciembre hasta el día 18. Después de diez horas y media de negociación, según aseguran las instituciones, el Ayuntamiento accedió al acuerdo, todo y que provisional, de seis puntos.
El consistorio ha accedido a la publicación de una convocatoria para un puesto de trabajo de Cabeza del departamento de Recursos Humanos «antes del día 3 de diciembre de 2025»; a la aprobación de un reglamento de productividades para el Ayuntamiento, Patronatos y Organismos Autónomos, y a regular, inicialmente, las fichas descriptivas de los puestos de trabajo con el complemento de destinación actualizada «para mitades del 2026»; La aplicación de las medidas para la evaluación de riesgos psicosociales del 2023 por Ayuntamiento y Museu de Historia, y finalmente, el acuerdo de calanderización para cumplir con las fichas actualizadas «a partir de marzo de 2027». También formalizarán pagos retrasados «en marzo de 2026».