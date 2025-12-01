La AEDT celebra 10 años consolidada como la red empresarial femenina de referencia en el territorio

El acto finalizó con el encendido de las velas del pastel conmemorativo y el sorteo de una cuota anualcedida

La Casa Joan Miret acogió el pasado 27 de noviembre la celebración del décimo aniversario de la Associació de Empresaries i Directives de Tarragona (AEDT), un acto que puso de relieve no sólo una década de trayectoria, sino también la fuerza de una red que se ha consolidado como referente del talento femenino en el Camp de Tarragona.

La presidenta de la entidad, Ana Ibars, abrió el acto planteando una reflexión clave: “Por qué formar parte de una asociación empresarial”?. La respuesta, según explicó, es el motor que ha guiado el AEDT estos diez años: construir una red sólida que ofrezca apoyo real, visibilidad y oportunidades a las mujeres que lideran proyectos empresariales. Ibars puso en valor el trabajo riguroso de la junta y el apoyo constante de patrocinadores e instituciones como la Diputació de Tarragona, la Generalitat, los ayuntamientos de Tarragona y Reus, la Càmara de Comerç de Reus, el Claustre TIC Catalunya Sud, la Fundació Crisol, PIMEC y CEPTA.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue el homenaje a las fundadoras de la asociación y, especialmente, a Ana María Macho, primera presidenta de la AEDT, traspasada en el 2021. “Su legado está vivo y nos acompaña”, recordó Ibars.

La presidenta destacó también la vocación solidaria de la entidad, que año tras año impulsa iniciativas benéficas y colabora con proyectos sociales como Rotary Tarraco August, Swim For ELA, AECC Contra el Càncer Tarragona, las víctimas de la DANA, La Nineta dels Ulls y la Fundació Rosa Maria Vivar, que este año recibirá la recaudación del Sopar Solidari de Navidad del 11 de diciembre.

El AEDT ha consolidado una comunidad cohesionada a través de formaciones, programas de mentoría, asesoramiento y encuentros mensuales, y este año ha reforzado su presencia territorial con la incorporación de Eva Miró como delegada en el Baix Camp.

El acto finalizó con el encendido de las velas del pastel conmemorativo y el sorteo de una cuota anual, que recayó en Ingrid Van Hinkel. La vicepresidenta, Montse Bes, cerró la celebración con un mensaje que resume el espíritu de la asociación: “El encuentro entre mujeres empresarias y directivas es motor de progreso: suma talento, crea soluciones y fortalece el territorio.”