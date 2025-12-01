Dos jóvenes de Tarragona seleccionadas al Premio Promesas de Le Cordon Bleu

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Le Cordon Bleu Madrid ha hecho pública la lista de los 50 estudiantes seleccionados que participarán en la XIV edición del Premio Promesas de la gastronomía española, uno de los certámenes de cocina para jóvenes más destacados del país. Entre los aspirantes escogidos hay dos representantes de la demarcación de Tarragona: Aina Perelló Rojas, estudiante del centro Jesuites Sarrià-Sant Ignasi de Cambrils, y Mireia Rayo Guas, alumna del CIFP Ciudad de León y originaria de Tortosa.

En esta segunda fase del concurso, los 50 candidatos, procedentes de 30 escuelas de 20 provincias, presentarán un vídeo receta de hasta cinco minutos que tendrá que mostrar sus técnicas culinarias, creatividad y dominio del producto. Les comunidades con más clasificados son Andalucía (13) y la Comunidad Valenciana (10), aunque el talento seleccionado abarca también territorios como Aragón, Madrid, Galicia, Navarra, Canarias o Baleares.

Los vídeo recetas se publicarán al canal de YouTube del premio y a la aplicación oficial a partir del 20 de enero, momento en que el público podrá votar a sus participantes preferidos. El veredicto popular se sumará a la evaluación del jurado profesional de Le Cordon Bleu para decidir a los 10 finalistas. Los nombres se harán públicos el 23 de febrero y los escogidos competirán en abril en la gran final en las cocinas de la escuela en Madrid, dónde tendrán que elaborar un plato con ingredientes comunes ante un jurado formado por chefs de reconocido prestigio.

El certamen, que cumple catorce ediciones, ofrece dos becas de formación valoradas en 24.000 € y 9.000 € para los dos ganadores, así como un premio de 1.500 € para el centro formativo del primero clasificado. La edición anterior coronó a María Bazar Verdes, del CIFP Paseo das Pontes de En Coruña, en una final presidida por el chef Javier Olleros.