Aumenta la mortalidad en las carreteras de Tarragona con 28 muertos, dos más respecto el 2024

Treballadors de carreteres de l'estat treballen després d'un accident mortal, prop d'un senyal d'stop per accedir a una de les entrades de Montbrió del Camp

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El número de muertos en las carreteras de la demarcación de Tarragona ha aumentado este 2025 con 28 muertos, dos más respecto el mismo periodo en 2024. Las comarcas que han registrado a más víctimas hasta ahora son el Baix Camp y el Tarragonès (6). En esta zona la carretera que tiene más siniestralidad es la AP-7, donde ha habido 10 muertos. En Tarragona, 7 de las 10 víctimas mortales viajaban en vehículos pesados.

El balance general en las carreteras catalanas es de 133 personas muertas en 125 accidentes desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de este año, según datos del Servei Català de Trànsit (SCT). Durante el mismo periodo del año pasado, perdieron la vida 126 personas en 115 siniestros mortales. En la demarcación de Barcelona han muerto 61 personas (+8), en Lleida 25 (=) y en Girona 19 (-3).

Datos de la sinistralidad en las carreteras catalanas este 2025.SCT

Aunque ha habido un repunte respecto el 2024, si se tienen en cuenta los datos del año 2019 la siniestralidad se ha reducido un 20,4% con lo cual se cumplen los objetivos del Plan de Seguridad Vial previsto por el SCT. El año 2019 murieron 167 personas en 154 siniestros.

Con respecto a heridos graves, según los datos del Servei Català de Trànsit, estos primeros 11 meses, se han registrado 790, una cifra superior a los 729 del mismo periodo del año pasado.

Víctimas mortales

El mes de noviembre se ha cerrado con 12 víctimas mortales, una menos que en noviembre del año pasado. Por otra parte, de las 133 víctimas mortales de este 2025, 106 eran hombres y 27, mujeres, y en cuanto a los heridos graves, la proporción es similar, en la que el 75% son hombres y el 25%, mujeres.

La franja de edad con más víctimas es la de 55 a 64 años con 26 finados. Sin embargo, Trànsit ha destacado un aumento de mortalidad entre los jóvenes. En este sentido, 50 personas eran menores de 35 años, 14 más que el año pasado (36). En concreto, ha habido 23 muertos en la franja de edad de 15 a 24 años, 25 más de 25 a 34 años y también 2 de 0 a 14 años.

El 45,5% de los muertos pertenecían a colectivos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas). En este sentido, 43 eran motoristas, 13 peatones y 5 ciclistas. Los motoristas son el colectivo con más muertos (43), aunque han muerto cuatro menos que el año pasado, y suponen el 32% del total de víctimas. Con respecto a peatones (12), han muerto cuatro más en comparación con el 2024. El resto de finados viajaban en turismo (56), vehículo pesado (10) y furgoneta (7).

En cuanto al tipo de accidentes, de entre los 125 siniestros mortales hay 40 accidentes simples, 33 choques frontales, 20 colisiones laterales, 11 persecuciones y 12 atropellos.

Con respecto a las vías, las carreteras que de momento acumulan más muertos son la AP-7 (15), la C-58 (9), N-II (8) y la A-2 (8), aunque, en general, se mantiene la dispersión en la siniestralidad de la red vial. La C-12, la N-340 y la C-31 han registrado este año 4 muertos y la C-25, C-17, la GI-555 y C-16, 3 respectivamente.