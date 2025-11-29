Estos son los municipios de Tarragona donde se podrán ver 'Els Pastorets' esta Navidad

Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

La temporada de 'Els Pastorets' 2025-2026 contará con 302 funciones por toda Cataluña, 15 más que el año pasado, según ha anunciado la Coordinadora de Pastorets de Cataluña. Les representaciones irán a cargo de 68 grupos repartidos por 57 municipios, entre el 13 de diciembre y el 1 de febrero.

La Coordinadora espera fregar a los 73.000 espectadores y así superar los 72.180 registrados la temporada anterior. «Se trata de una tradición cultural del país que se mantiene vivo gracias al esfuerzo y la pasión de más de 7.000 personas involucradas a crear un espectáculo total», ha señalado el presidente de la Coordinadora, Josep Peramiquel, que ha valorado la diversidad de textos de Pastorets y la «calidad e innovación» de muchos de los grupos teatrales amateurs.

Por su parte, la directora general de Cultura Popular y Asociacionismo Cultural de la Generalitat, Carol Duran, ha subrayado el valor que tiene conseguir que tantas personas se encuentren para emocionar a más de 72.000 espectadores.

«Les instituciones tenemos que acompañar y proteger este bien inmaterial», ha recalcado Duran, que ha recordado que, para hacerlo posible, el Govern aprobó el Proyecto de ley del Patrimonio Cultural Inmaterial.

El presidente de la Coordinadora de Pastorets de Cataluña ha celebrado la incorporación de la Assocació Amics dels Pastorets de Llinars del Vallès dentro de la entidad y ha valorado la larga trayectoria de los Pastorets de l'Espluga de Francolí, que celebra 50 años de representaciones; Calaf, que llega a su centenario; y Berga y Vila-seca, que conmemoran los 125 años.

Medidas de accesibilidad en los Pastorets de Mataró

Una de las novedades más destacadas de esta temporada 2025-2026 es la incorporación de medidas de accesibilidad en varias representaciones de los Pastorets. Uno de los grupos que este año incorporará esta funcionalidad será precisamente el de Mataró, de la mano de la empresa Aptent, con subtitulación y audiodescripción para llegar colectivos con discapacidad visual, física o intelectual.

Son 71 los grupos teatrales asociados a la Coordinadora repartidos por 58 municipios del territorio catalán: 36 grupos de Barcelona (51,4%), 15 de la Cataluña Central (21,5%), 6 de Girona (8,6%), 5 del Penedès (7,1%) 5 del Camp de Tarragona (7,1%); 2 de Ponente (2,9%) y 1 de las Terres del Ebre (1,4%).

Estos son los municipios que acogerán funciones de 'Els Pastorets' durante esta temporada: