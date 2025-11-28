El Parc Químic de Seguretat celebra 25 años de servicio en los polígonos tarraconenses

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

Los polígonos y la zona portuaria de Tarragona hace un cuarto de siglo que disponen de un servicio de prevención y protección especializado, el Parque Quimic de Seguridad (PQS), impulsado por la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona (AEQT).

El acto de conmemoración, celebrado simbólicamente en el eje de la industria química de la demarcación, la Pobla de Mafumet, ha recordado los 25 años del servicio, aportando novedades sobre la previsión de futuro de la entidad. La mayoría, enfocadas en las «posibles nuevas inversiones» que podrían producirse para «ampliar la plantilla» y poder repetir su modelo de actuación» en otros polígonos, según ha indicado el gerente del Parque Químico, Ángel Lozano.

Durante la celebración, también se han presentado el nuevo logotipo del Parque Químico de Seguridad y la nueva denominación operativa de la brigada de bomberos industriales, ahora BRIQAT (Brigada de Rescate, Intervención Química y Aplicaciones Tecnológicas), que refleja la ampliación de competencias del cuerpo durante las últimas décadas y su orientación «creciente hacia la tecnología aplicada».

Desde la entidad, que trabaja en colaboración con Protección Civil, se ha destacado el alcance de actuación actual, que ha demostrado «mejoras progresivas» a lo largo de los 25 años. Ahora mismo, el Parque Químico cuenta con 52 profesionales preparados para las intervenciones en los tres parques donde actúa la entidad: En el polígono sur de Tarragona y al Puerto de Tarragona, con quiencolaboran desde el año 2006. «Nuestro servicio tiene que actuar en menos de 10 minutos», explicaba Lozano, en relación con el decreto de la Ley de Bomberos que establece los ámbitos y los métodos de actuación.

Un decreto firmado el año 1996 que, precisamente, provocó la creación del Parque Químico de Seguridad cuatro años después, justo al inicio de siglo, coincidiendo con las obligaciones de los polígonos de mantener un equipo especializado en incidentes relacionados con la industria química y con funciones de prevención. «La idea no es trabajar de manera reactiva, sino proactiva, trabajando con la prevención», ha insistido el gerente del PQS.

Servicio polivalente

Hoy día, después de año de progreso, Parque Químico de Seguridad «no sólo ejecuta actuaciones de emergencia», ha asegurado la presidenta del Parque Químico, Ana Belén Cifuentes. «También se llevan a cabo formaciones con las empresas, porque, con el tiempo, los criterios de seguridad son más exigentes», explicaba Cifuentes, que destaca «la apuesta» de la entidad para «preparar a las empresas en un futuro».

Actualmente, el Parque Químico ofrece servicio a 33 empresas asociadas y al Puerto de Tarragona, y también destacan los trabajos de «mantenimiento, simulacros, actuaciones sanitarias y formaciones de prevención», de acuerdo con Lozano. Ahora, la formación «está innovando y ha mejorado los equipos y el plan de futuro», asegura el gerente, que prevé también la mejora de la calidad de las «herramientas» para ofrecer un servicio «más eficiente».

«los profesionales trabajan 24 horas distribuidas en cuatro turnos para hacer intervenciones rápidas, también tenemos brigadas de rescate industrial y servicios de respuesta de prevención marina o para detectar fugas y olores en el territorio», explicaba el gerente, indicando que el Parque Químico ya se sitúa como un servicio «consolidado», que actúa como «una navaja suiza» en muchos ámbitos de actuación en los polígonos de la demarcación.

Cifuentes también ha subrayado la transformación tecnológica que marcará la próxima etapa de la entidad: «En los próximos años no podemos mantenernos impasibles. Tenemos que aprovechar esta oportunidad y prepararnos para afrontar nuevos desafíos, adaptándonos para ampliar nuestra capacidad de respuesta,» ha afirmado.