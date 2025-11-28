Fiesta, cultura y Navidad: todo el que puedes hacer en Tarragona este fin de semana

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

El último fin de semana de noviembre se presenta cargado de actividades culturales, artísticas y festivas para todos los públicos y gustos. Los amantes del arte y la cultura son los más beneficiados.

La celebración del 25.º aniversario de Tàrraco Patrimoni Mundial llega a su recta final con la Fiesta del Patrimonio, que se celebrará el sábado y domingo en el Camp de Mart. Se podrá disfrutar de espectáculos como el mapping “El futuro ya tiene memoria” en el Anfiteatro, danza con Tàrraco in Sueños, talleres familiares y visitas gratuitas a monumentos como el Anfiteatro, el Circo-Pretorio y el Paseo Arqueológico. Se puede consultar la programación completa en el portal de la Fiesta en la web del Ayuntamiento.

Los apasionados por el arte pueden disfrutar de la 15.ª edición de Tallers Oberts Tarragona, con una treintena de espacios repartidos por el centro de la ciudad y abiertos hasta el domingo. Esta iniciativa permite descubrir directamente el proceso creativo de más de sesenta artistas locales e invitados, con disciplinas que van de la cerámica y la pintura a la joyería y la ilustración.

Por los que quieren empezar a respirar el espíritu navideño, el Port de Tarragona estrenará la Navidad en el Serrallo con el encendido del árbol y el inicio del programa “Nadal de Somni – La màgia de la llum” este sábado a las 18.30 h. La celebración incluye espectáculos de danza, mapeo sobre la fachada de la iglesia y música en directo, con coca y chocolate caliente para todo el mundo.

En esta línea, Reus inaugura este fin de semana las Ferias y el Mercat de Nadal, con actividades familiares, animación infantil y personajes festivos que recorrerán los espacios feriales. El Parc de Sant Jordi acogerá las Ferias desde el sábado, mientras que el domingo la plaza del Mercat se convertirá en el centro neurálgico de la Navidad reusense, con artesanía, gastronomía e ideas de regalo hasta el 23 de diciembre.

Por otra parte, a pocos minutos de Tarragona, el Mercat de Navidad de Canyelles, considerado el segundo mayor de Cataluña, abre sus puertas con 350 estands, talleres familiares, el parque de Papá Noel, árbol de los deseos y un “Tió” gigante. Se espera una afluencia superior a 100.000 visitantes, con autobuses gratuitos y opciones de transporte desde la ciudad para facilitar el acceso.

En Valls, el domingo será un día completo de tradición y gastronomía, perfecto para cerrar un fin de semana intenso. La ciudad dará el pistoletazo de salida a los Tres Tombs de Sant Antoni 2026, con la exposición “Valls Capital de Carros Agrícoles”, pasacalles, música y fuego, y los tradicionales Tres Tombs por las calles. Además, los visitantes podrán disfrutar de la Festa de l'Oli Nou 2025, con puertas abiertas a la almazara, desayuno de aceitunero y la posibilidad de adquirir garrafas de 5 litros de aceite de calidad a 42 €, celebrando así la nueva cosecha de la arbequina protegida para la DOP Siurana.