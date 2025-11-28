Cambrils activará la próxima semana el sistema para reusar el agua sobrante

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras del sistema de aprovechamiento de aguas freáticas del Molino de las Tres Eres ya están a la recta final. El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, y la gerente de Comaigua, Tiphaine Anderbouhr, visitaron durante la mañana de este miércoles el depósito y toda la instalación que permitirá aprovechar el excedente de agua que se acumula en la balsa para usos municipales no potables, especialmente por la limpieza viaria y el riego de parques y jardines del municipio.

Durante la visita, el alcalde y la gerente destacaron que la obra es un ejemplo de sostenibilidad y economía circular porque combina el ahorro y reaprovechamiento de agua con producción de energía verde en servicio de autoconsumo.

Por una parte, el sistema hidráulico permitirá conseguir un ahorro anual de 20.000 m3 de agua potable, que sería el equivalente al consumo de agua de un día punta de verano de todo el municipio de Cambrils. Por la otra, el proyecto incluye una pérgola con placas solares para producir la energía que hará funcionar el sistema hidráulico y abastecerá las instalaciones del Museo de Historia de Cambrils.

Las obras, que se iniciaron el 3 de octubre, han consistido en la construcción de un depósito de recepción de 20 m3 de agua freática excedentaria, la instalación de un grupo de presión, un sistema de cloración y la construcción del punto de carga de agua para los vehículos que la utilizarán.

La actuación ha sido subvencionada con 84.197 euros por la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, mediante la convocatoria de las subvenciones a entes locales de Cataluña para el desarrollo de actuaciones de mitigación y de adaptación al cambio climático para los años 2023, 2024 y 2025.

Hasta ahora, la balsa de acumulación de agua del Molino de las Tres Eeas estaba programada para verter las aguas excedentes a la riera de Alforja, mediante el rebosadero existente. El vertido se producía dentro del recorrido de la riera por el núcleo urbano de Cambrils, a la altura del pabellón de deportes.

El nuevo sistema entrará en funcionamiento la próxima semana y permitirá que el agua sobrante tenga un uso útil y sostenible, reforzando la apuesta de Cambrils para una gestión responsable y eficiente.