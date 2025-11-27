Cambrils instalará cuatro lavabos públicos en tres de las playas del municipio

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils ha aprobado definitivamente el proyecto que cubrirá la necesidad de servicios públicos en tres playas del municipio. La propuesta contempla la instalación de cuatro lavabos modulares en los espacios del Arcediano, la Losa y Vilafortuny por un presupuesto total de 306.423 euros.

El consistorio, que espera finalizar la instalación antes del inicio de la temporada costera a partir de Semana Santa, prevé trabajos «complejos» durante la situación de los servicios a causa de la lejanía de las canalizaciones que tienen que traer el agua a los lavabos con las localizaciones finales de los módulos.

De acuerdo con el proyecto, presentado por el departamento de Obra Pública del Ayuntamiento de Cambrils, cada módulo tendrá un coste de más de 75.000 euros y el restante se dedicará, principalmente, a la conexión de los servicios con la red de suministro. «El único problema», según el departamento, es la ejecución de una rasa de «más de 100 metros» de alargada, que elevará el cuerpo de la estructura para conseguir hacer llegar el agua en los lavabos, y comportará la mayor parte del tiempo de trabajo, más allá de la instalación de los módulos.

Los lavabos estarán ubicados, concretamente, en espacios declarados «verdes» y libres próximos a las playas mencionadas. La playa de Vilafortuny, en su caso, tendrá dos instalaciones en diferentes puntos, uno situado en la calle Francisco de Quevedo y el siguiente en la zona del Mas Clariana.

En el caso de la Losa, se ubicará en el paseo de poniente y calle August Renoir, y el Arcediano tendrá el suyo situado en la calle Cèsar Martinell. Estos servicios se complementarán con los de los chiringuitos nuevos, que también se prevé que estén acabados antes del 29 de marzo del 2026. Los nuevos módulos quedarán abiertos todo el año, y aunque no estarán fijas, desde el departamento de Obra Pública se insiste en que la propuesta «no será suficiente» para cubrir toda la demanda del municipio.

Con respecto a las posibles acciones de incivismo que puedan provocar el hecho de mantener los lavabos abiertos todo el año, tal como se ha explicado al Diario Más desde Obra Pública de Cambrils, todavía no se han previsto medidas, aunque valoran la posibilidad «de aumentar la vigilancia». «Cerrarlos no es la intención, sino ofrecer servicio», han afirmado.

Problemas

El proyecto, que ya ha sido aprobado por parte del consistorio, recibió la financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea para llevar a cabo la instalación. Sin embargo, el departamento de Obra Pública critica que la propuesta se mantendrá parada sin plazos de licitación y que imposibilita el pago de los trabajos. «Intentamos avanzar, pero no podemos. No se ha licitado todavía, precisamente, por la falta de financiación», han asegurado.

Según explican fuentes del departamento, «la idea es llevarlo a cabo antes de febrero», ya que «es una intervención pequeña» y se espera que se desbloquee a partir de diciembre con la aprobación de los presupuestos para el 2026. Además, los impulsores del proyecto tampoco tienen conocimiento sobre si podrán pedir los módulos que se tienen que instalar por «falta de stock», un hecho que también ha causado atrasos constantes. Así pues, no se han establecido plazos exactos para la ejecución.