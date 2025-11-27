Los Bomberos controlan un incendio en Torredembarra que obliga a cortar la vía del tren

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un incendio de vegetación se ha declarado este jueves por la tarde en la zona de Els Muntanyans, el espacio natural protegido de Torredembarra situado entre la vía del tren y la playa. El fuego, que ha comenzado poco después de las siete en un sector próximo a la N-340 y al área de dunas, ha generado una columna de humo visible desde varios puntos del municipio y ha obligado a cortar temporalmente la circulación ferroviaria, afectando a distintos servicios regionales.

Hasta siete dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan en las tareas de extinción, abriéndose paso entre la vegetación y actuando en una zona donde el flanco derecho afecta a un pinar bajo. La Policía Local y los Mossos d’Esquadra apoyan el dispositivo mientras se contiene el avance de las llamas. Hacia las nueve menos cuarto, el incendio queda controlado. Las primeras estimaciones sitúan la superficie afectada en unas dos hectáreas y media, pendiente de confirmación por parte de los Agentes Rurales.