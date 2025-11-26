El Vendrell aprueba retirar de urgencia la vidriera de un local de Quatre Fonts

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento del Vendrell ha aprobado en el último Pleno ordinario del 24 de octubre la retirada urgente de una vidriera situada al principio de la calle de las Cuatro Fuentes, una de las principales vías peatonals del municipio.

El incidente, alertado el pasado 10 de octubre, obligó al consistorio a proteger y señalizar la zona por prevención después de la advertencia del riesgo de caída de los paneles de cristal de grandes dimensiones. Ahora, los trabajos «de urgencia» se prevén ejecutar a partir de este mes de noviembre, una tardanza que la oposición recriminó al gobierno vendrellenc durante el último pleno.

El cristal en cuestión presentaba riesgo de caída y pertenece en un local abandonado donde había una papelería-librería. El Ayuntamiento ha aprobado la «contratación por emergencia de los trabajos de retirada controlada de los paneles y los elementos de cierre del chaflán de Cuatro Fuentes», además del «tapiado provisional mediante cierre opaco y resistente» del escaparate del local.