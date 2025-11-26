Valls da el pistoletazo de salida a los Tres Tombs con patrimonio, música y fuego este fin de semana

El baile de la Mulassa tendrá lugar en los Arcos de la Bodega del Cofrade el sábado a las 20:15 hCedida

La ciudad de Valls dará el pistoletazo de salida a los Tres Tombs de Sant Antoni 2026, Fiesta Tradicional de Interés Nacional, con la inauguración de la exposición “Valls Capital de Carros Agrícoles”, que tendrá lugar el viernes 9 de enero a las 18.30 h en la Plaza del Pati. La muestra pone en valor el patrimonio vallense vinculado a los carros tradicionales y a la historia del transporte agrícola, y se convierte en un punto clave para entender la singularidad de los Tres Tombs.

La Víspera de Sant Antoni, que se celebrará el sábado 10 de enero, es una de las jornadas más esperadas del calendario antonià, combinando tradición, música, fuego y emoción para preparar la ciudad para la celebración principal. La Societat de Sant Antoni ha adelantado que habrá dos novedades sorpresa, una al mediodía y otra por la tarde-noche, que aportarán un valor añadido en la fiesta.

Los actos del sábado empezarán con el Toc de Vigília en la Iglesia Sant Antoni a las 12.00 h, seguido del Cercavila del Porquet con salida desde el mismo templo. Por la tarde, la celebración continuará con el Cercavila de la Bandera en la Plaza del Carme a las 18.00 h, que finalizará en la Plaza del Blat con un mini concierto de la Cobla Momentánea y el tradicional ball de la Mulassa.

Hacia las 19.15 h aproximadamente, tendrá lugar el Cant dels Goigs de Sant Antoni Sant Antoni en la iglesia, antes de que los participantes se dirijan a los Arcs del Celler del Paborde para el ball de la Mulassa y el encendido de la Foguera a las 20.15 h. La jornada culminará con la Cena Popular y el Ball de Sant Antoni con That's All Folks a las 22.00 h, seguido del final de fiesta con DJ SeryII y una sorpresa especial a medianoche. Los pañuelos oficiales de la Víspera tienen un precio de 3 euros y los tickets de la cena popular cuestan 8 euros, con un máximo de 300 tickets disponibles.

Los actos del viernes y sábado culminarán el domingo con los tradicionales Tres Tombs, que volverán a llenar las calles de Valls con carros, caballerías y patrimonio vive.