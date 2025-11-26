La Torre del Telégrafo del Vendrell y el entorno dels Masos, amenazados por falta de mantenimiento

Fotografías de la Torre del Telégrafo y el entorno de los Masos, entre los que se observa el abandono y los cables desprotegidosXarxa Vendrellenca

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

Los vecinos de la zona de los Masos, gestionada por el Ayuntamiento del Vendrell, siguen reclamando medidas de mantenimiento por las «visibles condiciones de abandono» de los elementos patrimoniales y sus entornos. Les principales críticas hacia el consistorio se enfocan al estado de la Torre del Telégrafo, una edificación de 175 años de historia catalogada como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), protegida por la Generalitat y, desde la década de los años 1990 es propiedad del Ayuntamiento.

La entidad vecinal del municipio, Xarxa Vendrellenca, hace casi cinco años que denuncia la conservación del elemento patrimonial y su entorno, marcado por la falta de alumbrado, los residuos abandonados y el poco mantenimiento de instalaciones como las vallas metálicas o la misma Torre. Entre las carencias, destacan cables totalmente desprotegidos en varios puntos de la zona, tres farolas caídas sin retirar desde el 2024 y la basura abandonada de los alrededores.

Desde la entidad lamentan que «la única medida que se ha tomado hasta ahora ha sido colocar algunos conos de plástico en torno a los puntos afectados», una actuación que califican «de sin sentido» y «indignando». A pesar de todo, Xarxa Vendrellenca también sitúa el problema de la falta de limpieza a causa el incumplimiento del contrato por parte de la empresa ejecutora de los trabajos, y el consistorio espera ampliar el servicio a partir del 2026 con varias medidas.

En relación con los trabajos sobre la Torre, el año 2021, el consistorio aprobó una moción propuesta por varios grupos municipales para dignificar el espacio a partir del mismo año, pero hasta ahora tampoco se ha efectuado ninguna medida para restaurar o limpiar los entornos de la edificación. Después de tres años, el Ayuntamiento nuevamente aprobó una propuesta mejorada para llevar a cabo el condicionamiento de la zona, pero tampoco se han observado trabajos de mantenimiento.

Reclamaciones

De esta manera, Xarxa Vendrellenca consiguió a través de una propuesta en el Parlament de Catalunya, la ejecución de un informe técnico sobre el estado de la zona y de la Torre en enero de este año, donde precisamente se constataba «el mal estado de conservación del elemento y, en fecha 3 de febrero del 2025, se convocaba una reunión entre representantes del Departamento de Cultura y el Ayuntamiento del Vendrell».

Durante la sesión, el consistorio vendrellenc mostró su compromiso, posteriormente enviando el 14 de febrero un «listado de fases de actuación previstas para llevar a cabo en el monumento», entre las cuales destacaba la licitación de la redacción del proyecto de conservación de «varios elementos patrimoniales», entre los cuales se encontraba la Torre del Telégrafo.

Por este motivo, Xarxa Vendrellenca ha avisado en el Ayuntamiento de que si el mantenimiento continúa igual a principios del 2026, se reclamará la retirada de la propiedad de la Torre de manos del consistorio por el incumplimiento de los criterios de conservación de los Bienes Culturales de Interés Nacionales, obligados a mantenerse por protección directa del Gobierno.