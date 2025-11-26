Estos son los ocho restaurantes de Tarragona que han revalidado su Estrella Michelin en 2026

Villa Retiro es uno de los restaurantes que mantiene su Estrella Michelin para este 2026.Villa Retiro

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La provincia de Tarragona vuelve a situarse en una posición destacada en la edición 2026 de la Guía Michelin, que mantiene a ocho restaurantes del territorio con una estrella. En un año marcado por el protagonismo catalán en la gala celebrada en Málaga, la demarcación reafirma su presencia dentro del mapa gastronómico estatal.

El restaurante Citrus del Tancat, en Alcanar, revalida la estrella que obtuvo por primera vez en 2025. Junto a él mantienen su reconocimiento Deliranto (Salou), Rincón de Diego y Can Bosch (Cambrils), Quatre Molins (Cornudella de Montsant), Villa Retiro (Xerta), Les Moles y L’Antic Molí (Ulldecona).

La gala de este 2026 ha tenido, sin embargo, un claro acento barcelonés. Los restaurantes Enigma, Aleia, Mont Bar y La Boscana han ascendido a las dos estrellas, mientras que Kamikaze y Scapar se estrenan con la primera. Las nuevas distinciones sitúan a Cataluña con un total de 81 estrellas, reforzando el peso del territorio dentro de la alta cocina estatal y confirmando el reconocimiento al talento gastronómico catalán.

Con un mapa culinario en crecimiento y una presencia cada vez más sólida en las guías internacionales, Tarragona mantiene su aportación a este liderazgo gracias a la continuidad de sus ocho estrellas. La combinación de producto local, cocina de autor y proyectos consolidados permite a la demarcación seguir atrayendo visitantes y posicionarse como uno de los destinos gastronómicos más destacados del sur de Cataluña.