El Gobierno declara varias comarcas de Tarragona afectadas por emergencias en los últimos 3 meses

El Gobierno ha declarado este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil 63 comarcas que entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre de 2025 han sufrido episodios catastróficos de distinta naturaleza, en su mayoría inundaciones. Estas se han producido en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña (entre ellas en la província de Tarragona), Comunitat Valenciana, Galicia, Illes Balears, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra.

Entre otras emergencias, el texto recoge temporales de lluvias torrenciales en las comarcas de Tarragona a finales de agosto; a principis de septiembre; a principis de octubre por la llegada de la Dana Alice donde el Montsià i el Baix Ebre fueron los grandes damnificados; y el 4 de noviembre donde también hubo fuertes lluvias.

Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados que justifican la intervención de la Administración General del Estado, como complemento a las actuaciones que tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales.

Catálogo de ayudas

Todas las personas afectadas por estos episodios han podido ya solicitar las ayudas que son competencia del Ministerio del Interior, destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; actuaciones de las corporaciones locales; daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a la emergencia.

Además, y a partir del acuerdo adoptado este martes por el Consejo de Ministros, otros ministerios podrán adoptar diversas medidas para paliar las consecuencias de estas emergencias, como determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).