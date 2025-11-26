Dispositivo en marcha en Tarragona por tráfico de medicamentos ilegales, anabolizantes y blanqueo de capitales

El dispositivo se lleva a cabo en las demarcaciones de Tarragona y Barcelona.Mossos

Esta madrugada agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra han iniciado un dispositivo en diferentes puntos de Cataluña para desarticular una organización criminal especializada en el tráfico ilegal de medicamentos y sustancias dopantes, que distribuían a nivel nacional y en el blanqueo de capitales, con estructuras societarias en el extranjero.

Hay previsión de hacer varias entradas a domicilios y empresas relacionadas con los principales investigados en las demarcaciones de Barcelona y Tarragona. Concretamente, se ha hecho una entrada en Salou, la cual ya ha finalizado.

El operativo está liderado por la Unidad Central de Consumo y la Unidad central de Blanqueo de Capitales. La explotación de este investigación cuenta con la presencia de miembros de la Europol y de la Policía de Estonia como observadores internacionales invitados.

El despliegue policial cuenta con más de 150 efectivos con agentes de la DIC, Brigada Móvil, Unidad Canina, Policía Científica, Unidad de Seguridad Ciudadana y Sala de Coordinación Central.

El caso está bajo secreto de las actuaciones.