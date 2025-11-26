Apuñalan a un trabajador de una oficina bancaria en Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles por la tarde a un hombre de 31 años como presunto autor de un ataque con arma blanca a un trabajador de una oficina bancaria en Salou. La policía autonómica ha recibido el aviso del suceso a las 14.45 horas y rápidamente se ha dirigido hasta el lugar de los hechos, en la Vía Roma del municipio.

Cuando han llegado al lugar han podido detener lo que sería el autor de los hechos: un hombre de 31 años con una posible patología psiquiátrica. Este hombre habría atacado al trabajador del banco con un cuchillo, y ha sido detenido como presunto autor de un delito de lesiones.

Los servicios de emergencias han atendido a la víctima, que se encuentra herida leve. Afortunadamente, sin embargo, no se teme por su vida.