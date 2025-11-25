La URV registra 8 quejas, 2 denuncias y 5 consultas por violencias machistas este 2025

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El próximo 12 de diciembre hará un año de la aprobación del Protocolo para prevenir y actuar contra las situaciones de violencia machista y acoso sexual en la Universitat Rovira i Virgili.

Según informan desde la URV, a lo largo del año 2025 el centro ha registrado cinco consultas (peticiones de información generalmente relacionadas con trámites, ayudas y recursos), ocho quejas (protestas formales contra hechos o situaciones) y dos denuncias (se deja constancia de un hecho sancionable a partir del cual se abre un expediente informativo).

Respecto del año 2024, son tres consultas más y tres quejas menos. Según apunta la directora de la Unidad de Igualdad del centro, Cilia Willem, la mayoría de los casos son entre estudiantes y afectan a estudiantes.

Muchas mujeres que comunican hechos piden una actuación para que la situación hostil desaparezca y se adoptan medidas con este objetivo. No obstante, «la unidad no puede actuar si la persona no quiere, es una decisión personal que hay que respetar», argumenta Willem.

Les situaciones que se pueden comunicar pueden haberse dado tanto en los espacios físicos como virtuales de la Universidad, pero también fuera, cuando la conducta está vinculada con la actividad académica o laboral. Se pueden explicar a través de un formulario en línea o el teléfono 977 256 193.