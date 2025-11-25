Segura y Guaita defienden la ubicación de la Intermodal ante el rechazo de Mercancías por el Interior

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Ante el planteamiento de Mercancías por el Interior, el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, defiende la ubicación de la estación. Me sorprende muchísimo que la plataforma, que lo que quiere es resolver la problemática de las mercancías por el interior, se ponga en asuntos que no le corresponden. Creo que se extralimitan en su propósito como plataforma y hacer estos determinados posicionamientos lo único que hacen es romper consensos de futuro sobre por dónde tienen que pasar las mercancías», expone al alcalde. «En la plataforma no le corresponde definir dónde tiene que ir o no una estación», añade al alcalde. La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, defiende también el proyecto. «Por la ciudad la principal prioridad en este momento y el acuerdo histórico del territorio ha sido y es la Intermodal. El Ayuntamiento de Reus pone el foco», dice Vigía. La presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó, y el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, no han querido valorar el comunicado de la plataforma.

Con todo, la reclamación de la plataforma no hará cambiar los planes del Ministerio de Transportes. Fuentes consultadas del departamento encabezado por Óscar Puente explican al Diario Más que el proyecto saldrá adelante y no se detendrá. Además, añaden que el «nivel de 'cansinismo'» que expresa Tarragona no se vive en ninguna otra provincia de España. Desde la Generalitat, se sigue la misma línea. Tal como indicó recientemente el presidente Salvador Isla, está el compromiso de impulsar la estación de Vila-seca y la del Horta Grande en Tarragona.