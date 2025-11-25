Salou califica «de error» la eliminación de datos de una concejala a la web municipal

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha justificado la eliminación de los datos de una concejala, vinculada a la tenencia de alcaldía, de la web municipal por un «lapsus involuntario» del funcionario encargado de actualizar los datos en el registro.

Después de las reclamaciones del PP de Salou, donde criticaban la «falta de transparencia» del consistorio, los populares insisten en que los datos han sido borrados «después de presentar una instancia sobre la veracidad» de la información de la concejala en cuestión. En esta instancia, el PP reclamaba «garantizar la veracidad de la información académica publicada sobre la formación profesional de los concejales», a través de la acreditación de la documentación de las titulaciones que figuran en el cartapacio web.

El Ayuntamiento ha calificado «de error» la situación, después de restablecer los datos. «Este error ya ha sido detectado y corregido», indicaban «lamentando la incidencia». Una situación que, de acuerdo con el PP, «genera más dudas que certezas» después de la demanda.