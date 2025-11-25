Los municipios del Baix Gaià se alían para reforzar la promoción turística del territorio en el 2026

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Representantes de los ayuntamientos de Altafulla, Torredembarra, Crfeixell, Roda de Berà y Tarragona, se reunieron la semana pasada en Altafulla para definir las líneas de promoción turística de la Costa del Baix Gaià para el 2026. Unas iniciativas que se enmarcan dentro de las acciones coordinadas de promoción turística de los cinco municipios, con el objetivo de consolidar la Costa del Bajo Gaià como una destinación turística atractiva y competitiva.

En esta línea, los cinco municipios catalanes han acordado su participación en varias ferias turísticas. Entre estas, destaca una de las más relevantes del sector turístico del norte de España: el Navartur, que tendrá lugar del 20 al 22 de febrero a Pamplona. Se trata de una oportunidad única para dar a conocer los atractivos de la Costa del Bajo Gaià bajo la marca Costa Daurada. Será gracias al estand que la Diputación de Tarragona tendrá en la feria a través del Patronato de Turismo Costa Daurada – Tierras del Ebro, que los cinco municipios tendrán un espacio diferenciado.

También tendrán presencia en Aratour – Salón de Turismo de Aragón, una feria que se complementa con la presencia de los municipios en Bilbao, alternando anualmente entre ambas localidades, y que se celebrará del 15 al 17 de mayo en Zaragoza, con estand propio. Durante estas apariciones se mantendrá el marxandadge iniciado el año pasado con bolsas y catálogos promocionales que buscan reforzar el turismo de los territorios entre los habitantes del norte de la península.