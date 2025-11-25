Detenidos en un bus en Vila-seca después de robar a punta de navaja un móvil a un menor en Cambrils

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Cambrils, detuvieron el jueves pasado en Vila-seca a dos hombres, ambos de 18 años, como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 17.00 horas en el paseo de Miramar de Cambrils, cuando un menor fue abordado por dos desconocidos. Después de amenazarlo con un arma blanca le sustrajeron su teléfono móvil de alta gama y huyeron rápidamente del lugar.

Con la información facilitada por la víctima, agentes de paisano de los mossos iniciaron la búsqueda de los sospechosos siguiendo las indicaciones del sistema de geolocalización del aparato. Con el apoyo de otra patrulla, los mossos pararon un autobús que efectuaba el trayecto entre Cambrils y Tarragona, cuando accedía al núcleo urbano de Vila-seca.

Los agentes localizaron inmediatamente a los sospechosos y pudieron recuperar el móvil con el fin de devolverlo a la víctima.

Los dos detenidos pasaron el viernes pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus.