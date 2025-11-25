Empiezan las obras del aparcamiento provisional de la estación del AVE Camp de Tarragona

El Gobierno construirá una rotonda y un tramo de carretera que conectará el aparcamiento definitivo con la TP-2031ACN

Les obras de construcción del aparcamiento provisional, vigilado y gratuito, de la estación de Campo de Tarragona han empezado esta semana y está previsto que finalicen a inicios del 2026. Con unas 110 plazas, este nuevo espacio permitirá que los viajeros dejen los vehículos sin tener que recurrir al arcén de la carretera, práctica habitual hasta ahora que generaba riesgos y desperfectos en los coches.

El alcalde de la Secuita, Eudald Roca, ha destacado que este aparcamiento provisional es un paso previo al proyecto definitivo, que se ubicará en terrenos municipales y tendrá unas 600 plazas abajo coste. El aparcamiento definitivo entrará en funcionamiento aproximadamente un año y medio después, una vez la Generalitat, la Diputació de Tarragona y Adif acaben las obras en torno a la estación.

Según Roca, la nueva infraestructura resolverá problemas recurrentes como robos, rotura de retrovisores y desplazamientos peligrosos a pie por el lado de la carretera con maletas en invierno y de noche. Adif colocará biondas en los lados de la carretera y entregará el terreno a la Generalitat, que será la titular. Paralelamente, el Gobierno construirá una rotonda y un tramo de carretera que conectará el aparcamiento definitivo con la TP-2031, facilitando el acceso desde Altafulla y Torredembarra.

Roca también ha recordado que próximamente los autobuses que conectan los municipios próximos con la estación aceptarán pago con tarjeta, y que dentro del edificio de la estación se colocará un cajero automático para mejorar la comodidad de los usuarios.