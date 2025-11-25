Adif instalará más de catorce kilómetros de protecciones acústicas entre Tarragona y Calafell

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Adif instalará más de catorce kilómetros de protecciones acústicas en la vía que recorre el litoral entre Tarragona y Calafell. Los municipios donde se pondrán más pantallas son el Vendrell (3.700 m), Torredembarra (3.000 m) y Roda de Berà (3.000 m). También se instalarán en Tarragona (1.850 m), Creixell (1.300 m) y Calafell (1.350 m). La altura de las protecciones será entre dos y cinco metros, según las características de cada tramo. El administrador de infraestructuras ferroviarias ha presentado la planificación de nuevas protecciones acústicas en la demarcación este martes por la mañana, con representantes de los municipios afectados.

Adif está realizando en los últimos años un análisis del conjunto de protecciones acústicas previstas en el marco de los mapas estratégicos de ruido (MER) y sus correspondientes planes de acción contra el ruido (PAR). Estos estudios tienen como objetivo homogeneizar y unificar los criterios de diseño del conjunto de protecciones a proyectar en los diferentes municipios afectados, contemplando las singularidades de cada municipio y especialmente aquellas situaciones más sensibles como centros educativos, hospitales, residencias de personas mayores o zonas con más densidad de población.

A través de un comunicado, Adif asegura que durante el encuentro se ha reiterado "la voluntad de trabajar en soluciones y medidas consensuadas, conciliando las necesidades de los municipios y del sistema ferroviario." A finales de octubre, el Ayuntamiento de Roda de Berà anunció que Adif se había comprometido a detener la instalación de pantallas acústicas en torno a la vía ferroviaria de la costa al paso |por el municipio hasta que no se redactara un nuevo proyecto. La petición la arrancaron los vecinos de los barrios de Costa Daurada y Berà por los inconvenientes que les suponen las pantallas, en aquel tramo de grandes dimensiones.