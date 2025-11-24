Vila-seca, el Pinar y la Plana preparan una Navidad con casi 100 actos para todos a los públicos

Una de las grandes novedades es El jardín de los sueños, instalado en el Jardín del Castillocedida

El Ayuntamiento de Vila-seca ha presentado esta mañana el programa de Navidad y Reyes 2025-2026, una oferta festiva con casi un centenar de actividades que combinarán tradición, cultura y nuevas propuestas en Vila-seca, el Pinar y la Plana. El alcalde Pere Segura, junto con las concejalas de Cultura y Turismo, Manuela Moya y Lluïsa Clavé, ha detallado un programa que quiere mantener la esencia de las fiestas y, al mismo tiempo, incorporar experiencias renovadas.

El Pesebre de Sorra vuelve como uno de los grandes reclamos de la temporada. En su 26.ª edición, ocupará el Parque del Pinar de Perruquet con 350 metros cúbicos de arena trabajados por diez escultores internacionales. La construcción tendrá lugar del 1 al 5 de diciembre y se abrirá al público del 6 de diciembre al 6 de enero. En este mismo espacio, el NOMAD Navidad llenará el Pinar de música, gastronomía, mercadet y actividades familiares los días 6, 7, 8, 13 y 14 de diciembre.

Los emisarios reales harán parada en el municipio con los pages reales y la Oficina Màgica del Castell. Les jaimas recogerán cartas el 13 de diciembre en el Pinar y el 14 en la Plana, mientras que la Oficina Màgica abrirá del 20 al 28 de diciembre. El alcalde ha querido poner en valor “el papel fundamental del voluntariado que da vida a todos estos actos”.

La felicitación institucional llegará el 18 de diciembre a la plaza de la Iglesia, con el encendido del árbol y el tradicional caldo de Navidad. Dos días más tarde, el 20 de diciembre, la Bodega acogerá el espectáculo “Els colors de Nadal”, con Mag Albert & The Bliss.

Entre los actos más esperados se encuentra el Bany de Sant Silvestre, con que este año celebra su 30.º aniversario y tendrá lugar el 31 de diciembre al mediodía en el Pinar de Perruquet. Por la tarde, el Hombre de las Narices recorrerá las calles del municipio antes de dar paso a la fiesta de Fin de Año en el Pabellón Municipal de Deportes.

La programación cultural mantiene citas imprescindibles como los Pastorcillos, que celebran 125 años en Vila-seca con funciones del 25 al 29 de diciembre, versiones infantiles el 3 y 4 de enero y una gala especial conmemorativa. El Concierto de Sant Esteve, el 26 de diciembre, llenará el Auditorio Josep Carreras con la Coral Nueva Unión y la Orquesta Händel.

La exposición Lux Domus de Josep Poblet Ventura inaugurará el 4 de diciembre en la Bodega y marcará el inicio de una Navidad “llena de luz”, tal como ha destacado la concejala de Cultura. Los niños disfrutarán del Parc Infantil de Nadal del 27 al 30 de diciembre, mientras que el Parc Jove ofrecerá actividades y un curso de premonitorización entre el 29 de diciembre y el 3 de enero.

Una de las grandes novedades es El jardín de los sueños, instalado en el Jardín del Castillo del 20 de diciembre al 6 de enero, que ofrecerá un espacio de luz, simbolismo y deseos abiertos cada noche.

La Cabalgata de Reyes culminará las fiestas con tres recorridos simultáneos. En Vila-seca, los mensajeros reales llegarán a las 17 h en el Castillo, mientras que en el Pinar y la Plana las cabalgatas saldrán a las 19 h, cerrando el programa con la entrega de regalos a todos los niños.