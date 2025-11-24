Vila-seca aprueba la ejecución del museo inmersivo Cal·lípolis

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vila-seca ha aprobado inicialmente el proyecto que llevará a cabo el Centro Experiencial Cal·lípolis a inicios del 2026. La propuesta, de que recibirá una inversión por parte del consistorio de 4,9 millones de euros, aportados por el fondo Next Generation, será llevada a cabo por RCR Arquitectos, con una iniciativa que espera, primeramente, restaurar y consolidar la museización del yacimiento arqueológico de Cal·lípolis. El centro ofrecerá un museo inmersivo que «permitirá conocer de cerca el proceso de recuperación de los espacios naturales y las especies animales protegidas, así como el desarrollo de la villa romana de los primeros siglos. El plazo de ejecución continúa establecido hasta julio del 2026, y el Ayuntamiento de Vila-seca fue uno de los pocos que accedieron a la máxima dotación de los fondos por el Turismo de la Unión Europea.

El proyecto no sólo contempla el museo, sino la protección de un total de 37 hectáreas de pantanales que se convertirán en una reserva natural donde se reintroducirán especies animales, con una transformación íntegra del núcleo del Pinar. Entre los trabajos, también se sitúa la construcción de un contradique, paralelo en la playa de los Prat.

Espacio natural

Un espacio que, según la entidad constructora, «tendrá un uso social con zonas de pinar y pantanales que conectarán con el espacio protegido de la Red Naturaleza 2000». También se plantea la reurbanización de la zona, cambiando configuraciones en las calles próximas a la estructura del museo y planteando la construcción de aparcamientos y la plantación de aproximadamente 300 árboles, que tienen que servir como espacio de refugio climático. Dentro del Centro, además, también se platean exposiciones de realidad virtual sobre el entorno natural.