La Generalitat empieza una prueba piloto para revitalizar el comercio en los cascos antiguos

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

La Generalitat impulsará una prueba piloto para dotar con 800.000 euros en doce municipios solicitantes del Pla de Barris i Viles 2025-2027. Entre los escogidos, el principal objetivo se la integración de una estrategia diseñada para revitalizar el comercio de sus centros históricos, enfocándose, principalmente, en la dinamización de los establecimientos vacíos y la mejora urbanística del entorno para mejorar las zonas de comercio. La medida propuesta por el Gobierno, enmarcada en el Pla de Barris, determinará cuáles son las capitales de provincia seleccionadas para llevar a cabo el programa pionero durante el mes de enero.

El convenio, firmado el pasado sábado entre la Generalitat y las localidades, incluye en Valls y el Vendrell para ofrecer una subvención entre 40.000 y 80.000 euros para poder desarrollar varios instrumentos de planificación urbanística». La principal demanda será la creación de un mapa esmerado del tejido comercial existente y un análisis cualitativo de esta oferta, con la intención de «garantizar una oferta comercial equilibrada», según se ha determinado el convenio confirmado por los Departamentos de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

Hasta enero, sin embargo, según afirman desde los consistorios seleccionados, no conocerán si finalmente se otorgan las subvenciones. «Es positivo porque tenemos el trabajo hecho, ya hemos empezado a buscar inversores y qué se puede hacer con los locales», ha indicado la concejala de Bienes de Valls, Rocío Martínez.

De acuerdo con el edil, las demandas de la Generalitat se enfocarán a registrar el estado de los comercios, cuántos establecimientos existen sin propietario o «cuáles están dispuestos a formar parte del plan de dinamización», las afectaciones urbanísticas y los metros cuadrados sin ocuparse para negocios en el Centro Histórico de los municipios participantes en el convenio. El Vendrell y Valls también cuentan con propuestas enfocadas, principalmente, en la transformación de sus Cascos Antiguos, un hecho que les sitúa entre los municipios destacados para obtener ayudas.

Énfasis por lo vacío

«La Generalitat quiere continuidad, que los locales se mantengan», explicaba Martínez, afirmando que «no invertirán en establecimiento que duren un año». A pesar de todo, la propuesta no contemplará «todo el centro histórico», sino que «existe un eje principal al hacer énfasis en los locales vacíos», ha aclarado el edil de Valls, que indica la intención del Gobierno en «ser cuidadosos en qué negocio se pone». La propuesta también valorará las transformaciones urbanísticas propuestas para facilitar el acceso a los comercios y dinamizarles, una de las prioridades de la transformación de los Cascos Antiguos.