Dos detenidos por sustraer una bañera en Reus y venderla por cinco euros

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de las comisarías de Reus y el Vendrell detuvieron el viernes y sábado pasado en Reus y Albinyana a tres hombres de 34, 42 y 46 años, como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza a interior de domicilio. A uno de ellos además, se le atribuye un delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

El primero de los hechos tuvo lugar este viernes en Reus alrededor de las 12.00 horas cuando una patrulla recibió un aviso de robo con fuerza en un domicilio de la calle Riu de la Sènia. En concreto fueron alertados de que dos hombres habían sustraído una bañera después de saltar un muro de unos dos metros de altura y se la llevaban con una carretilla.

Los agentes se dirigieron directamente hasta una empresa de gestión de residuos y localizaron a uno de los sospechosos escondido en el exterior. Seguidamente sorprendieron el otro cuando salía después de haber vendido la bañera sustraída por cinco euros.

Los mossos dejaron en depósito el recipiente de baño en las mismas instalaciones con el fin de tramitar la recuperación y el retorno a su propietario. Mientras tanto, los dos ladrones quedaron detenidos.

Detenido 'in fraganti' en el Baix Penedès

El segundo hecho tuvo lugar en torno a las 04.40 horas de la madrugada de este sábado en un domicilio de la calle de la Vinya de Albinyana. Una patrulla, que efectuaba tareas de prevención de delitos, se dirigió rápidamente hasta el lugar y al llegar sorprendieron a un hombre en la zona exterior que cubría su rostro con un pasamontañas. Al darse cuenta de la presencia policial intentó huir después de saltar los muros de varias casas, hasta que los agentes lo pudieron interceptar. A pesar de resistirse activamente, los mossos lo acabaron deteniendo. Entre los objetos que le localizaron, había la pata de cabra con la que hizo palanca para forzar la puerta de la vivienda a la cual accedió para robar.

Los dos primeros detenidos, que acumulan más de una treintena de antecedentes policiales por delitos patrimoniales, quedaron en libertad horas después con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. Por otra parte, el detenido en Albinyana, pasó ayer a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell.