Un calendario para celebrar cada paso adelante

Doce meses y mucho trabajo por delante. Pero, sobre todo, mucho trabajo hecho. La asociación Astafanias, que trabaja para dar apoyo a los niños y jóvenes con discapacidad intelectual y a sus familias, acaba de publicar su calendario solidario para el 2026. El almanaque es un trabajo realizado por el fotógrafo villa-secano Dani Legaz, quien explica que «este tipo de sesiones son muy importantes para las familias, porque hacer fotografías a estos niños no es fácil. Pero los padres y madres no quieren oír que sus hijos no pueden tener buenas fotografías. Para mí, como profesional, romper esta dinámica ha sido un gran placer». El resultado es un trabajo fotográfico «que muestra que estos chicos y chicas no tienen nada anormal, sino que somos nosotros, que tenemos un concepto no normal de sus condiciones. Para ellos, cada paso adelante es una ganancia gigante. Y, en este sentido, tener una buena foto tiene muy de valor para ellos y sus familias».

Astafanias es una asociación que trabaja en el ámbito de todas las comarcas tarraconenses ofreciendo un servicio multidisciplinar. Así, entre otros, tienen programas de apoyo a las familias desde el ámbito emocional, pero también legal y de asistencia social. «Es, en definitiva, un acompañamiento 360 en el ámbito de la discapacidad a las familias, y en todo lo que puedan necesitar durante toda su vida», explica Alejandra Salor, presidenta de la entidad.

Astafanias tiene su sede en Vila-seca, y desde allí también impulsan un gran número de iniciativas como formaciones a profesionales de la seguridad, emergencias, salud y enseñanza, o el desarrollo de una App para los cuerpos de seguridad y protección civil que permite tener los datos de los niños y jóvenes de la entidad en tiempo real y, de esta manera, ofrecerles una ayuda adaptada a sus condiciones y necesidades.

Esta misma semana, Astafanias estrenará un proyecto para escuelas, mediante el cual los niños y niñas de las aulas, así como los profesores, podrán ver, a través de unas gafas de realidad virtual cómo se siente un niño o joven con discapacidad intelectual. Los calendarios de Astafanias tienen un precio de cinco euros y se pueden conseguir contactando por WhatsApp en el teléfono de la entidad (680 74 31 92).