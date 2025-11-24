Alerta naranja en Tarragona por fuertes rachas de viento que pueden superar los 70 km/h

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Protección Civil ha activado la alerta naranja en el Camp de Tarragona debido a la previsión de fuertes rachas de viento que podrían superar los 70 km/h. La medida afecta especialmente al Baix Camp, donde se ha establecido alerta naranja, mientras que el resto de comarcas de la demarcación se mantiene en alerta amarilla, excepto la Conca de Barberà. La alerta estará activa hasta las 12 del mediodía.

El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha indicado que los vientos serán de componente oeste y se esperan con mayor intensidad durante la mañana. Se prevé que afecten de manera general a todas las comarcas del Camp de Tarragona, con especial incidencia en el Baix Camp entre las primeras horas del día y el mediodía.

Protección Civil ha recomendado extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos por carretera y actividades al aire libre. Se aconseja evitar zonas boscosas y entornos costeros durante la alerta y posponer actividades en altura, así como seguir las actualizaciones del estado de la meteorología antes de salir de casa.